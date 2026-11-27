IT之家 11 月 27 日消息，广发证券分析师蒲得宇（Jeff Pu）下调了对 2027 年全球 DRAM 合约价格的增长预期，并首次给出 2028 年价格走势的三种情景预测。

其中，基准情景预计传统 DRAM 价格可能在 2028 年降至每 GB 约 8 美元，较 2027 年预估的 16 美元下跌 50%。不过，这并不意味着明年内存就会降价，他预计 2027 年 DRAM 价格仍将继续上涨，只是涨幅收窄。

他表示，广发证券已将 2027 年四个季度 DRAM 合约价格环比涨幅预测，从此前的 10%、7%、5% 和 3%，分别下调至 6%、3%、0% 和 0%。这意味着 DRAM 合约价格预计在 2027 年上半年继续上涨，下半年则可能趋于稳定。

IT之家注：这里的合约价格主要指内存厂商与大型客户针对批量采购协商确定的价格，并不等同于消费者购买内存条的零售价格。

对于此次下调，蒲得宇将原因归结为服务器和消费市场需求变化。服务器市场方面，GPU 供应短缺促使中国大型云服务商缩减 2027 年服务器 DRAM 采购订单，涉及需求约占全球 DRAM 总需求的 1%，不过北美云服务商有能力吸收这部分供应。

消费市场方面，PC 和手机需求相对疲软，部分厂商可能下调设备内存规格以控制成本，DDR4 市场也持续承压。因此，南亚科技（Nanya Technology）和华邦电子（Winbond）等 DDR4 相关厂商的市场前景相对不乐观。

在供应端，广发证券预计 DRAM 市场仍将处于供不应求状态，2026 年、2027 年和 2028 年的供需缺口预测分别为 5%、5% 和 4%。主要原因是 HBM 生产持续占用晶圆产能，挤压传统 DRAM 的供应空间。如果市场需求持续疲软，内存厂商也可能削减产量，以维持长期供货协议（LTA）的价格水平。

广发证券此次首次对 2028 年传统 DRAM 市场给出了三种价格情景预测。按照其模型，2027 年传统 DRAM 价格基准为每 GB 约 16 美元，2028 年可能出现以下变化：

情景 2028 年 DRAM 价格 相较 2027 年变化 悲观情景 4 美元 / GB 下跌 75% 基准情景 8 美元 / GB 下跌 50% 乐观情景 12 美元 / GB 下跌 25%

其中，悲观情景对应 AI 热潮之前的价格水平。对于 HBM，广发证券预计其 2028 年价格在不同情景下可能分别下跌 30%、20%，或者保持不变。

不过蒲得宇并未全面看空内存市场。广发证券仍然对美光、SK 海力士和三星电子等主要 DRAM 厂商持相对积极的看法，认为 2027 年价格增长预期下调幅度有限，而且如果需求持续疲软，厂商可能通过削减产量来维持价格。

与此同时，TrendForce 于 11 月 25 日发布的最新行业报告也显示，2027 年 DRAM 市场供需仍然偏紧，但 NAND Flash 市场可能进入价格下行周期。

TrendForce 将 2027 年 DRAM 市场营收预测下调至 1.15 万亿美元，同比增长 69%；NAND Flash 市场营收预测下调至 4193 亿美元，同比增长 29%。

NAND 市场面临的压力更加明显。TrendForce 指出，中国云服务商从 2026 年第四季度中期开始缩减 2027 年企业级 SSD 采购计划，减少的订单规模超过北美云服务商新增订单。同时，部分存储厂商仍在扩大 NAND 产能，供需关系因此可能转向供过于求。

在消费电子领域，PC 和手机厂商预计也会下调 NAND 存储容量规格，以控制物料成本。TrendForce 认为，供应增加与需求放缓将共同推动 NAND 合约价格下跌。