IT之家 11 月 25 日消息，根据 IEEE 官方 11 月 23 日公布的 ISSCC 2027 会议议程草案，华为将在明年举行的国际固态电路会议（ISSCC）上展示多项芯片及先进封装技术，涉及逻辑芯片 3D 堆叠、AI 处理器供电、高速有线通信和定制 HBM 内存等领域。

其中，一项定制 HBM 方案采用五层晶圆对晶圆（Wafer-on-Wafer）混合键合技术，拥有 64 个通道和 4096 个 DQ 数据接口。

根据 ISSCC 2027 会议议程草案，华为共有 4 篇相关论文进入技术议程，具体包括：

第一篇论文题为《A Hybrid-Bonded LogicFolding Flagship Mobile SoC with Full-Chip Intra-Module Partitioning》，主要介绍采用混合键合技术的旗舰移动 SoC，通过全芯片模块内部分区实现 LogicFolding 架构。论文由华为北京、上海、深圳和成都团队共同完成，安排在 2027 年 2 月 16 日上午 10:05 进行报告。

第二篇论文题为《A Reliability-Enhanced 33A 3D-Stacked IVR Enabling Kiloampere-Class Power Delivery and 59W System-Power Reduction for AI Processors》，介绍一款可靠性增强型 33A 三维堆叠集成电压调节器（IVR），目标是实现千安培级供电能力，并使 AI 处理器系统功耗降低 59W。该论文由华为深圳团队完成，安排在 2 月 16 日上午 10:30 进行报告。

第三篇论文题为《A 71.3fs Fractional-N Ring-Based PLL for 3D-Friendly 212.5Gb/s Wireline》，介绍一款基于环形振荡器的分数 N 型锁相环（PLL），相位抖动指标为 71.3fs，面向 212.5Gb/s 高速有线通信及 3D 芯片集成场景。该论文安排在 2 月 16 日上午 11:20 进行报告。

第四篇论文题为《A 64-Channel 4096-DQ Custom HBM with Memory Controllers and 5-Layer Wafer-on-Wafer Hybrid Bonding》，介绍一款定制 HBM 内存方案，采用 64 通道、4096 个 DQ 数据接口设计，集成内存控制器，并使用五层晶圆对晶圆混合键合技术。论文由华为深圳团队完成，安排在 2 月 16 日下午 4:00 进行报告。

四篇论文分别涉及移动 SoC、AI 处理器供电、高速互连和高带宽内存。其中，五层混合键合 HBM 方案尤其值得关注，其将内存控制器与多层堆叠内存设计结合，体现了华为在 3D 集成及定制内存架构方面的研发方向。

IT之家注：ISSCC 2027 将于 2027 年 2 月 14 日至 18 日在美国旧金山举行。目前上述信息来自会议官方发布的议程草案，论文所列技术指标及具体实现细节仍需等待正式论文和会议报告进一步披露。