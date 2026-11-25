IT之家 11 月 25 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，享界 V8 增程露营版完成申报。

IT之家注意到，本次申报车型为专用乘用车形态，车尾带有「享界 V8」标识，整体车身尺寸为 5335×2005×1905mm，轴距 3250mm，整备质量 3060kg、总质量 3620kg，额定载客 6 人，采用 255/55 R19 轮胎，配备博世 ESP10 防抱死制动系统，最高车速 215km/h。

该车核心特色为升降顶露营配置，官方公示标注该车型具备升降顶功能，配备升降车顶、车顶床板等装置，用于满足人员休息、户外娱乐、移动办公等文化生活服务场景；同时公示明确，升降顶功能仅在非道路且驻车状态下可使用，行车时车顶为关闭状态，避免行驶过程中产生风阻与安全隐患。

值得一提的是，该车申报为纯电动文化生活服务车，因此升降顶为原生配备。

动力层面，新车为增程式混合动力车型，搭载北京汽车动力总成有限公司生产的 S15T0PH 1.5T 发动机，发动机排量 1498ml，额定功率 118kW、最大净功率 115kW；驱动电机采用前后双电机布局，额定功率为前 36kW、后 73kW，峰值功率为前 160kW、后 227kW；储能装置为中州时代新能源科技有限公司生产的磷酸铁锂蓄电池，支持外接充电，排放符合国 VI 标准，配备 EDR 汽车事件数据记录系统，可选装 ETC 车载装置。

外观选装方面，该车可选装 LC 调光隐私玻璃，不同色前灯饰条、尾灯饰条、窗框饰条、前格栅饰条、侧裙饰条、后保险杠饰条、门把手、翼子板装饰件、前徽标、尾部字标，以及不同样式轮辋、红色卡钳，满足不同用户外观个性化需求。

以下为汽车参数详情：

▲ 增程版

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