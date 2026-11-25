IT之家 11 月 25 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，尚界 Z9 增程版完成申报。

IT之家注意到，本次申报的两款车型均为插电式增程混合动力运动型乘用车，由上汽集团生产制造，车尾标注有「尚界 Z9」标识。新车尺寸为 5139×2005×1776mm、轴距 3086mm，前后悬分别为 971mm、1082mm，接近角与离去角为 17 度、20 度，整备质量介于 2810kg 至 2955kg 区间，额定载客人数提供 5 座、6 座两种布局，最高车速可达 210km/h。

动力部分，新车搭载上汽集团自产的 1.5T 涡轮增压发动机，具体型号为 15FNE，排量 1496ml，额定功率 105kW，最大净功率 103kW，作为增程器不直接驱动车轮。驱动系统采用前后双电机布局，前电机额定功率 60kW、峰值功率 170kW，后电机额定功率 125kW、峰值功率 280kW，整体为四驱形式。

电池部分分为两个版本：其中一款搭载磷酸铁锂电池，单体由宁德时代（河南）新能源科技有限公司、时代上汽动力电池有限公司供应，总成由上汽时代动力系统（上海）有限公司出品；另一款搭载三元锂离子电池，单体由宁德时代（江苏）新能源科技有限公司、宁德时代（四川）新能源科技有限公司供应，总成由宁德时代（宜宾）新能源科技有限公司、宁德时代（江苏）新能源科技有限公司出品，两款车型均支持外接充电。

轮胎规格方面，新车提供多套可选：255/50R21 搭配 285/45R21、255/55R20 搭配 275/50R20、255/45R22 搭配 285/40R22。选装配置包括前照灯、前保险杠下饰条、车标、翼子板摄像头饰板、侧面防擦条、窗框饰条、黑色行李架、外后视镜底座、尾部字牌、后保险杠下饰条、扰流板、电动侧踏板、轮辋、红色卡钳等，同时支持选装 ETC 车载装置，全系标配汽车事件数据记录系统（EDR）与防抱死制动系统。

以下为汽车参数详情：

▲ 磷酸铁锂版

▲ 三元锂版