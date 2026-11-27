IT之家 11 月 27 日消息，今天（11 月 27 日）召开的 2026 广州车展开幕首日，别克全新至境世家正式亮相并开启预售，将于 12 月 4 日上市，官方同步喊出“9 系之上，唯有世家”，把新车定位在“9 系”旗舰之上。

IT之家附上售价相关信息如下：

逍遥纯电版：官方指导价：489,900，限时焕新价 ¥464,900 起

真龙插混 MAX：预购页面暂未看到相关售价信息

外观上，新车换装 Avenir 金标，并采用星河湾流半隐藏式门把手。该设计保留机械开启支点，即使车辆断电，车门仍可从外部机械开启。此外为了强化其商务接待与长途出行的场景定位，该车配备银翼礼宾光毯、云台礼宾空悬等配置。

内饰采用双拼色方案，座椅与门板运用三线绗缝、菱形纹理及刺绣工艺，并增加灯带、电镀饰条等细节。车内提供行业首个三排全座椅全悬浮座舱，配备多姿态零重力座椅、云感贵妃榻、2142mm 悬浮流光岛、121 色浮光帷幔氛围灯，以及支持-10℃ 至 50℃ 温控的 12L 双开门晶幕冷暖吧。

动力方面，全新至境世家新增 2.0T 插混版本，发动机最大功率 160kW。2.0T 四驱版整备质量为 2915kg，较 1.5T 四驱版增加 135kg。

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