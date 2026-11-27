IT之家 11 月 27 日消息，科技媒体 BornCity 昨日（11 月 26 日）发布博文，报道称微软通过 Windows Update 更新通道，面向部分运行 Windows 11 系统的英特尔迷你主机用户推送问题驱动更新，引发 Windows Defender 高风险警报。

IT之家援引博文介绍，微软面向部分英特尔 NUC 迷你主机产品，推送 1.0.0.38 版本 Intel Performance Driver Extension，该驱动属于 Intel NUC Software Studio Service 的一部分。

该问题驱动内嵌了名为 WinRing0 的老旧内核驱动组件，包含追踪编号为 CVE-2020-14979 的已知漏洞，可能带来系统权限提升等安全风险，涉及的具体文件主要为：

OpenHardwareMonitor.Hardware.WinRing0.sys

OpenHardwareMonitor.Hardware.WinRing0x64.sys。

报道称 WinRing0 组件可以追溯到 2007 年，用于让普通应用程序在 Windows 系统中获得访问输入输出端口、CPU 寄存器及 PCI 设备等底层硬件的能力，常见于监测温度、电压、风扇转速，或进行性能调节、灯光控制和跑分等场景。

不过该驱动自 2010 年起便未再获得积极维护，其存在的漏洞已被编号为 CVE-2020-14979，并于 2022 年 8 月被公开记录。攻击者若能利用该漏洞，可能借助驱动获得对系统底层硬件的过高访问权限，从而带来权限提升或进一步攻击的风险。

搭载第 11 代英特尔处理器的 Intel NUC Kit 用户于 11 月 25 日陆续收到 Windows Defender 的安全警报，安全软件将 Windows 驱动存储中的 OpenHardwareMonitorLib.sys 文件识别为 VulnerableDriver:WinNT/Winring0，并将其风险等级评定为“严重”。

更令人关注的是，尽管该驱动包早已存在安全问题，微软仍通过 Windows 更新渠道向硬件 ID 为 ACPI\INTC1036 的设备提供名为“Intel Corporation – Extension – 1.0.0.38”的更新。该驱动的分发元数据最后一次更新时间为 2023 年 1 月 3 日。

研究团队下载并解析该更新包后发现，包内并未直接包含独立的 WinRing0 驱动文件，而是将两个相关组件嵌入在 OpenHardwareMonitorLib.dll 程序库中。

该库及其安全目录均带有“Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher”的数字签名，Windows 目前仍将其视为有效签名。这意味着，带漏洞组件的驱动能够以受信任状态进入系统。