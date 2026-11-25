IT之家 11 月 25 日消息，科技媒体 NeoWin 今天（11 月 25 日）发布博文，报道称在 Windows 11 Build 26340.10032 预览版中，微软正在测试全新的“人脉”（People）小部件，试图在系统小部件面板中集中呈现常用联系人。

根据微软官方公告内容，这款新小部件会从支持的通讯应用中读取联系人，并将其集中显示在 Windows 11 的小部件面板里。用户点击某个联系人后，可直接跳转到对应应用中的聊天界面，从而减少来回切换多个通讯软件的操作。

在应用支持方面，微软官方表示目前仅支持 WhatsApp 和 Phone Link，不过未来将扩展支持更多通讯应用。

该媒体还回顾了类似功能的发展历史，微软早在 2003 年 Windows Longhorn（内部开发，最终演变为 Vista）早期版本中，微软就曾在侧边栏测试过联系人磁贴。Windows Vista 随后推出联系人小工具，但该功能在 Windows 7 中被移除。到了 Windows 8 时代，微软又推出整合多平台社交联系人的“人脉”应用。

微软于 2017 年在 Windows 10 秋季创意者更新中推出“我的人脉”（My People），允许用户把常用联系人固定在任务栏，并通过支持的应用快速互动。不过，这一功能仅存在约两年便被微软弃用。Windows 11 最初沿用了旧版“人脉”应用，但微软已于 2024 年 12 月停止对其支持。

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