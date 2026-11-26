IT之家 11 月 26 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（11 月 26 日）发布博文，报道称微软回应 Windows 11 系统移除人脉（People）、文件（Files）和日历（Calendar）三款 Microsoft 365 配套应用的原因，称主要是这些应用太吃内存。

IT之家注：微软于 2025 年面向符合条件的 Microsoft 365 或 Office 365 许可证用户，通过 Microsoft 365 Apps 更新，强制推送上述 3 款配套应用程序，分别负责管理组织联系人、文件检索和日历功能。不过微软于今年 9 月宣布，将于 2026 年 12 月 16 日停用这三款 Microsoft 365 配套应用。

在最新披露的细节中，微软表示在原本的设想中，这些应用定位为常驻任务栏的迷你工具，内置 Copilot 入口，用户可在获得相应许可后，将文件交给 AI 分析，从而减少用户切换应用时间，并曾以“个人效率助手”来宣传它们。

外界最初猜测，停用原因可能是使用率过低。不过在本月召开的 Ignite 2026 活动中，微软自曝称这些应用的真正问题是太吃内存，且伴随着诸多使用问题。

据 Windows Latest 测试，这三款应用基于 WebView2 构建，内存占用可能超过 1GB。此前微软曾承认，Microsoft 365、Defender 和 OneDrive 等应用曾额外占用接近 900MB 内存。由此来看，三款小型应用对系统资源的消耗，很可能已明显超出其带来的便利。

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