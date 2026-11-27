IT之家 11 月 27 日消息，在今天（27 日）上午开幕的 2026 广州车展期间，零跑全新 Lafa5 正式上市。新车提供 5 款不同配置，官方指导价区间为 10.58 万-13.18 万元，上市限时优惠价 10.28 万-12.88 万元。

IT之家从官方介绍获悉，新车将迎来多项升级，拥有全域 800V+3C 快充、50 英寸虚实融合 AR-HUD、前排双零重力座椅、标配 FSD 可变阻尼减振等配置。

新车长 4430/4490mm（工信部数据），宽 1880mm，高 1510mm，轴距 2735mm，拥有无框车门、纯平侧窗，Ultra 车型还增加个性化的前铲、侧裙、尾翼和尾部扩散器等外观件。

该车升级 69.7kWh 大电池，实现 640km CLTC 纯电长续航；配备激光雷达 + 高通 8650 高阶辅助驾驶，拥有 28 个智能感知硬件、端到端大模型、40 项辅助驾驶功能；全域 800V 高压平台 +3C 快充，SOC 30-80% 快充仅需 16 分钟。

该车标配 FSD 可变阻尼减振，兼顾滤震舒适与过弯支撑；搭载六合一高性能电驱，最大功率 185kW，实现 6.06 秒零百加速；中欧底盘团队联合调校，50:50 前后黄金轴荷比；LMC 一体化运动融合控制技术，支持运动融合控制、120km/h 爆胎稳定、动态转向辅助、高速预稳定控制等。

安全方面，该车还支持 4-130km/h 紧急制动辅助 AEB、80-130km/h 紧急转向辅助 AES、误加速抑制 MAI 系统等。新车采用 9 横 7 纵硬核安全笼式车身设计，高强钢占比 77.5%，扭转刚度 34500N.m/deg；CTC2.0 Plus 电池底盘一体化，号称“热失控后 48 小时不起火不爆炸”。

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