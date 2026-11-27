IT之家 11 月 27 日现场消息，奕境 X9 纯电版车型今日在 2026 广州车展正式上市，限时优惠价 27.98 万元起。作为参照，此前上市的增程版售价区间为 27.98 万至 35.98 万元。

纯电后驱 Max+ 限时优惠价 27.98 万元

纯电四驱 Ultra+ 限时优惠价 31.98 万元

奕境 X9 纯电版车型限时至高 4.4 万元配置选装优惠，还加码新增了首任非营运车主电池终身保障。

奕境 X9 纯电版延续了增程版的车身规格，长宽高为 5301×2015×1805mm，轴距 3120mm。

动力方面，新车将提供后驱与四驱两种版本，后驱版搭载峰值功率 300kW 的单电机，四驱版采用前 150kW、后 300kW 的双电机布局，综合功率 450kW，两个版本的最高车速均为 200km/h。电池部分全系标配宁德时代磷酸铁锂电池。

奕境 X9 纯电版首搭「天擎智电」全域千伏平台，包括千伏宽压超充、千伏同轴电驱、千伏 5C 超充电池、千伏六维安全体系，充电速度较传统 800V 架构车型快 25%。

此外，奕境 X9 纯电版的千伏平台兼容老充电桩，即使充电桩电压不到 1000V，也能通过升压模块进行兼容充电。

奕境 X9 纯电版搭载全球首个量产千伏同轴电驱，CLTC 工况效率可达 94.03%，整车续航增加 28 公里。

奕境 X9 纯电版宣称是“30 万级最强纯电 SUV”，全系标配华为乾崑智驾四激光雷达方案，搭配宁德时代千伏 5C 超充电池，是搭载华为乾崑技术的首个千伏纯电车型。

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