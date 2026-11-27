IT之家 11 月 27 日消息，在今天的 2026 广州车展上，长城汽车官宣发布行业首个全场景物理 AI 操作系统 —— Coffee AIOS 4。

据介绍，长城 Coffee AIOS 4 主打“一个大脑 三位一体”，含辅助驾驶、智能座舱、智慧服务三大板块。

长城汽车智能化负责人姜海鹏表示，“一个大脑”指的是 Master Agent（简称“MA”），支持全域感知、深度思考、协同行动、持续进化等。

智能座舱方面，Coffee AIOS 4 具备“有眼力，有交代，会办事”三大能力。“有眼力”支持识别车内发起语音识别的人、能记住车内交流过的话题、乘客使用习惯等；“有交代”支持根据车速、车况、环境变化，动态判断介入时机，智能识别需求，优化资源分配；“会办事”支持模糊指令操作执行，包括规划路径、一句话点外卖等。

Coffee AIOS 4 支持驱动 29.6 英寸悬浮一体全景屏。长城汽车还推出了 Coffee AI Sound 音响系统，8.1.4.8 三维声场，支持 4080W 双独立功放，配备 31 个扬声器和 8 个专属头枕音响。

辅助驾驶方面，Coffee AIOS 4 支持“懂分寸，知进退，有预见”三大能力。“懂分寸”支持复刻老司机节奏，适用于拥堵路段、行人穿行等场景；“知进退”支持窄路会车择区错车、倒车礼让；“有预见”支持防御性驾驶思路，适用于爬坡驾驶等场景，可实现盲区预判、防御控速等。

姜海鹏宣布，长城汽车把 MPCI（安全关键接管平均里程）做到了 100km，未来迭代后预计将提升一个数量级，明年的目标是 1000km。

智慧服务方面，长城 Coffee AIOS 4 支持车况隐患提醒、突发时刻接应、复杂环境应对、能源智能分配等能力。

IT之家附长城 Coffee AIOS 4 核心能力一图知如下：

第二十四届广州国际汽车展览会专题