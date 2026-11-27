IT之家 11 月 27 日消息，据新浪科技报道，2026 广州车展期间，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌谈到了“速成车”有关的话题。

李斌表示，中国绝大部分的汽车产品经过了非常完善的测试以及有关认证。“当然不能说每一款产品，我认为是‘绝大部分’产品。所以可能有人贴了这么一个词，但是在智能电动汽车时代，本来它的迭代就会快一些，它和发动机要做很长的标定，要做很长的台架，是不一样的。”

李斌回忆道，初代 ES8 在上市前做了超过 300 万公里的验证。借此，他直言，自己认为“速成车”这三个字是对中国智能电动汽车产业多年来创新的污名化。“当今这个时代，大家还是慎重贴标签。”

李斌将传统汽车和智能电动汽车分别比作“原始社会的鼓”和“交响乐”：后者还包含各种各样的乐器。“软件就比较像拉小提琴，一直在迭代；有的可能就像弹钢琴，像有些芯片，可能就两年会迭代，一年会迭代。所以智能电动汽车和传统汽车的逻辑本来就是不一样的，当然要去做充分的验证。”

据IT之家此前报道，本届车展期间，蔚来发布了 ES8 玄金揽月特别版、乐道 L60 黑骑士版等多款车型，并宣布 firefly 萤火虫达成 10 万台交付里程碑。

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