IT之家 11 月 27 日现场消息，今日 2026 广州车展正式拉开帷幕，蔚来旗下品牌乐道汽车宣布，新乐道 L60 黑骑士版正式上市。新车提供 Max+ 黑骑士版与 Ultra+ 黑骑士版两款车型，整车购买价格分别为 21.08 万元和 22.58 万元起；若选择电池租用方式购买，则分别为 15.38 万元和 16.88 万元起。

IT之家注意到，黑骑士版最显著的特征在于其专属的外观套件。新车采用高人气“星空黑”外观色，车身配备专属黑骑士曜黑套装，包括曜黑前后 LOGO 与曜黑尾部字标，并搭载全新 20 英寸多辐锋影曜黑轮圈，整体呈现出“越夜越锋芒”的视觉效果。

内饰方面，黑骑士版标配全新黑骑士主题豪华内饰套装。座椅采用专属曜夜黑 Nappa 真皮材质，搭配意大利进口 Alcantara 麂皮拼接肩部，辅以透色打孔工艺与精密压印红黑双色标识，并配备红黑双色双染安全带，质感与运动感兼备。

据介绍，新乐道 L60 黑骑士版标配的专属黑骑士定制套装总价值达 18,954 元，涵盖星空黑外观色、曜黑套装（价值 1,000 元）、20 英寸轮圈（价值 8,000 元）、豪华内饰套装（价值 8,000 元）以及包含专属珍珠棉云感软枕、记忆棉舒缓腰靠、艺术脚垫和金属徽标在内的黑骑士车载附件（价值 1,954 元）。

官方同步推出多项购车权益，包括 0 首付起 5 免 3 金融方案、2 年免费换电、后排舒享娱乐套装限时 5 折优惠、专属黑骑士车载附件、乐道智能辅助驾驶 5 年免费使用权及 3,000 提车积分等。此外，首任车主还可享受至高超 50,000 元购车权益，包括至高 12,000 元复购焕新礼金券、30,000 复购积分（蔚来和萤火虫首任车主享 10,000 复购积分）。

智能辅助驾驶方面，新车搭载神玑 NX9031 芯片与蔚来世界模型 NWM，配备高精度激光雷达，支持点到点全域领航辅助，并搭载 SkyOS· 天枢操作系统与小乐 AI 家庭伙伴。

三电系统上，乐道 L60 黑骑士版基于行业首个量产全域 900V 高压架构打造，实现同级超低能耗 12.1kWh/100km，搭配 85kWh 长续航电池包，后驱版续航里程达 730km。补能方面，依托行业唯一充换电网络，全国已有 4,286 座换电站与 5,611 座充电站。

作为一款中型 Coupe SUV，新车拥有 2,950mm 轴距与 4,828mm 车长，后排膝部空间达 160mm。车内配备 17.3 英寸 3K 影院级天空娱乐屏、前后两段式车顶遮阳帘，以及 52L 智能车载大冰箱与 6L 智能冷暖箱，后备箱容积 763L，并提供 139L 下沉空间。

安全性能方面，乐道 L60 获得中国保险汽车安全指数（C-IASI）首款全优高分纯电车型、C-GCAP 首款五星纯电车型、C-ICAP 首款五星纯电车型认证，实现“权威认证安全大满贯”。车身采用钢铝混合双舱安全结构，电池安全标准全面超越国标，并配备端到端自动紧急制动 AEB（240° 感知）、神玑安全影像与神玑守卫模式。

操控层面，新车是轻量化水平最高的中型新能源 SUV，四驱版 0-100km/h 加速时间仅 4.6 秒，搭载行云舒享底盘，最小转弯半径 5.4m。

目前，新乐道 L60 黑骑士版展车现已到店，消费者可前往体验。官方表示，在 2026 年 12 月 31 日（含）前支付定金并锁单的用户，可享受上述至高价值超 50,317 元的购车权益。

第二十四届广州国际汽车展览会专题

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。