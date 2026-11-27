IT之家 11 月 27 日消息，今日 2026 广州车展正式拉开帷幕，蔚来汽车宣布旗下旗舰 SUV 车型蔚来 ES8 玄金揽月特别版正式上市。新车推出整车购买与电池租用两种购车方案，整车购买方案售价为 43.48 万元起，电池租用方式购买方案售价为 32.68 万元起。

即日起至 2026 年 12 月 31 日（含），锁单蔚来 ES8 玄金揽月特别版的用户可享限时购车礼遇，包括：1 万元特别版购车礼金、0 首付 5 免 2 金融方案、5 年 NOP+ 免费使用权、飞航头等舱套装。

IT之家注意到，蔚来 ES8 玄金揽月特别版从东方乌金釉中汲取灵感，提炼“玄金”主题，展现出独特的豪华质感。外观配置方面，新车配备专属 22 英寸锻造玄金揽月轮圈，采用高压锻造与 T6 热处理工艺，兼顾结构强度与轻量化。轮圈经手工打磨呈现细腻质感，搭配悬浮车标，行进时始终优雅向上。此外，新车还拥有专属玄金饰件、专属玄金黑铬尾标、专属镭雕金线、专属迎宾照地光毯等专属设计元素。

内饰配置方面，新车提供专属座椅金属饰条、专属座椅头枕金线刺绣车标、专属座椅 V 形缝线，以及苏木红和丹橙两款内饰主题可选。

新车还配备车顶行李架、智能高清投影大灯 HPL、智能调光隐私车窗、NOMI Mate 3.0、UWB 陶瓷钥匙等配置。

蔚来 ES8 玄金揽月特别版采用六座布局，人均可用面积超过 1㎡，拥有宽境大三排空间。储物空间方面，新车配备 230L 超大感应式电动前备舱，后备舱标准容积为 547L，可拓展至 1,561L 的超大载物空间，实现 6 人 12 箱的装载容量。

舒适配置方面，新车搭载 21.4 英寸 Mini LED 天空屏、蔚来天琴 8.1.4.2 沉浸声系统，六座版标配四把零重力座椅。此外，新车还配备同级唯一的智能五区空调、8.8L 电动开合智能冰箱。

性能方面，新车搭载蔚来神行智享底盘，配备前后五连杆独立悬架、前后 4 个液压衬套、智能双腔空悬，配合“4D 全域舒适领航”AI 底盘，有效过滤颠簸。

智能辅助驾驶方面，新车搭载“Cedar 雪松”蔚来智能系统，配备“蔚来世界模型 NWM”，实现选道准、博弈强、控车稳的全场景覆盖。

安全配置方面，新车配备高精度矩阵远光控制（ADB）、800 万像素超清流媒体后视镜、神玑安全影像、高速爆胎自主靠边停车等功能。同时，新车还拥有五重安全冗余，包括驱动冗余、制动冗余、转向冗余、感知冗余、配电冗余。

据官方数据，2026 年 1-10 月，蔚来 ES8 在 40 万级车型市场累计零售销量排名第一，在大型 SUV 市场累计零售销量第一，纯电车型 NPS（Net Promoter Score，净推荐值）第一，40 万元以上新能源 SUV 保值率第一。

第二十四届广州国际汽车展览会专题

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