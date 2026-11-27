IT之家 11 月 27 日消息，2027 款凯迪拉克 XT5 于 2026 广州国际车展正式上市，新车共推出 4 款车型，一口价 23.59 万-32.59 万元。即日起至 2026 年 12 月 15 日下订，可享 1 万元定金膨胀和至高 1 万元增换购补贴，限时权益价为 21.59 万-30.59 万元。

新车此次带来 41 项升级，重点涉及电子电气架构、辅助驾驶、智能座舱及舒适配置。其中，2027 款 XT5 搭载由泛亚本土团队研发的全新 CLEA 电子架构，打通整车电子电气链路，支持更广泛的整车 OTA 升级，并进一步实现智能座舱与辅助驾驶功能的协同。

辅助驾驶方面，新车升级 L2 级辅助驾驶系统，超声波雷达数量由 8 颗增加至 12 颗，360° 环视摄像头由 1MP 升级至 3MP 高清摄像头，并标配 DMS 驾驶员监测系统，配合电容式方向盘离手检测和座椅振动提醒，完善驾驶员状态监测能力。

新车的全速域自适应巡航和车道居中辅助速度范围扩展至 0-140km/h，并新增道内偏置避让、障碍物兼容车道居中等功能。泊车辅助方面，新车支持识别极窄车位、断头路及暗光地库，极窄车位还支持下车后通过手机遥控泊入、泊出，并可自定义车辆在车位中的停靠位置。

智能座舱方面，2027 款 XT5 全系搭载豆包 AI 语音助手，支持连续对话、上下文语义理解以及主副驾双区语音识别。用户可以通过语音控制导航、空调和座椅等功能，还能借助 AI 助手规划自驾路线、查询沿途补给信息。

此外，新车新增黄石晨曦内饰和幻沙白车漆，并提供哑光灰车漆选择。中央扶手区域经过重新设计，中控储物空间得到优化，前排无线充电升级为双 50W 配置，座椅记忆功能由原来的主驾单座记忆升级为主副驾双记忆，同时优化了后排 USB 接口位置及充电速度。

此外，新车新增场景创想室和乐播投屏功能，个性化驾驶模式增加轻转向力选项。外观和内饰整体延续现款车型设计，继续配备 33 英寸 9K 曲面屏及三辐式多功能方向盘，中控空调区域保留实体按键。

车身尺寸方面，2027 款 XT5 长宽高分别为 4888/1957/1694mm，轴距为 2863mm。

动力方面，新车继续搭载 2.0T 涡轮增压发动机和 48V 轻混系统（另一款插混版采用 1.5T + 双电机，并不相同），发动机最大功率 174kW，峰值扭矩 350N·m，匹配 9 挡手自一体变速箱，并配备蜂鸟底盘（IT之家注：除入门车型外，其余车型提供四驱系统）。

权益方面，凯迪拉克此次继续为 2027 款 XT5 提供「金身权益」。根据此前公布的相关政策，购车 3 年内，车辆单次事故车损超过购车开票价 30%，符合权益条件即可免费置换一台等价凯迪拉克 XT5。

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