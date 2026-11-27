IT之家 11 月 27 日消息，根据博主 Sawyer Merritt 今天（11 月 27 日）在 X 平台发布推文，晒出一张 SpaceX 位于美国得克萨斯州 StarBase 数据中心建设现场航拍图，称在不到 90 天时间里项目推进初具规模，多栋大型建筑已拔地而起。

IT之家查询公开资料，StarBase 是 SpaceX 规划的大型 AI 超级计算园区，位于得克萨斯州南部布朗斯维尔港附近的 444 英亩地块，该地块投资超过 240 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,601.99 亿元人民币），建设超级计算设施及天然气发电厂；项目已创造逾 3,000 个建筑岗位，预计投运后还将支持 500 多个长期岗位。

根据博主发布的航拍信息，该数据中心在不到 90 天前还是空地，而最新图片显示项目现场已出现多栋大型建筑，部分主体结构和屋顶施工已经完成。建筑前方还排列着多组大型储能设备，显示该设施正在同步推进供电、散热等关键配套建设。

Merritt 特别指出，现场似乎已安装特斯拉 Megapack 储能设备，外界估计其价值超过 2.5 亿美元（现汇率约合 16.69 亿元人民币）。

在电力方面，StarBase 数据中心最大的特点，是不依赖公共电网，主要配套建设天然气发电厂，实现现场自供电。SpaceX 表示，这样可避免其用电需求挤占当地居民和企业用电，也不会把发电成本转嫁给现有电力用户。

得克萨斯州环境质量委员会已于 11 月 16 日发放空气污染许可，允许项目安装 35 台天然气涡轮机，总装机容量为 750 兆瓦。相关许可同时设定了每年最高 248 吨氮氧化物的排放上限。

帖子发布后，一名海外网友评论称：“That's some Chinese level of speed”，直译为“这已经是中国速度了”，用“中国速度”来形容 SpaceX 的建设效率。