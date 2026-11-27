IT之家 11 月 27 日消息，据 36 氪从多位产业人士处了解到，问界将入局换电，已经立项了换电版问界 M6。
另有接近问界的行业人士表示，赛力斯的初步想法是，依托宁德时代的换电体系开发换电车型，双方正在洽谈更具体的合作模式。
知情人士透露，问界可以不依托巨鲸电池，独立向宁德时代采购电池，这在某种程度上为问界换电车型的立项奠定了基础。
据IT之家此前报道，10 月 10 日，宁德时代宣布与赛力斯集团在重庆签署长期战略合作协议。
据介绍，问界品牌自创立以来，全系车型均搭载宁德时代电池，截至签约时累计交付已突破 120 万台。以此为新起点，问界将继续长期全系搭载宁德时代电池。
延伸阅读
公开资料显示，问界 M6 于 2026 年 8 月上市新版本，其中增程 Max 四驱版售价 23.98 万元，搭载 37kWh 电池包，CLTC 纯电续航 235km；增程 Max+ 长续航版售价 25.98 万元，搭载 53.4kWh 电池包，CLTC 纯电续航 355km。
文中提到的“巨鲸电池”即华为巨鲸电池平台。鸿蒙智行官方曾解释，该平台并非单一电池，而是全域体系化电池平台，拥有 400+ 密封防护点，静态防水达 IPX8 级别、动态防水达 IPX9K，并搭载热电分离双大面液冷架构，可支持 5C/6C 超充工况。截至 2026 年 6 月，华为巨鲸电池平台累计交付超 143 万个电池包、超 1.6 亿颗电芯。
宁德时代的换电体系即“巧克力换电”。该平台定位为全行业开放共享的标准化换电平台，支持多品牌、多车型适配。截至 2026 年 9 月 29 日，巧克力换电全国累计建成换电站超 2520 座，覆盖 31 省 200 城，近 2 万块全新电池完成入仓部署。按照规划，2026-2027 年计划落地 1000 座高速换电站，打造“11 纵 9 横”全国高速换电大动脉。
值得补充的是，宁德时代与赛力斯的合作早已深入。2025 年 6 月，宁德时代在赛力斯超级工厂的两条 CTP 2.0 高端电池包产线正式投产，这是宁德时代在重庆布局的首个基地，并首次采用“厂中厂”合作模式。2026 年 10 月双方签署的长期战略协议中，除扩建“厂中厂”二期（规划年产能 10-12GWh）外，还将围绕超充网络与电池服务构建超充补能生态，并联合开拓欧洲、中东及中亚等海外市场。