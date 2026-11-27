IT之家 11 月 27 日消息，据 36 氪从多位产业人士处了解到，问界将入局换电，已经立项了换电版问界 M6。

另有接近问界的行业人士表示，赛力斯的初步想法是，依托宁德时代的换电体系开发换电车型，双方正在洽谈更具体的合作模式。

知情人士透露，问界可以不依托巨鲸电池，独立向宁德时代采购电池，这在某种程度上为问界换电车型的立项奠定了基础。

▲ 问界 M6

据IT之家此前报道，10 月 10 日，宁德时代宣布与赛力斯集团在重庆签署长期战略合作协议。

据介绍，问界品牌自创立以来，全系车型均搭载宁德时代电池，截至签约时累计交付已突破 120 万台。以此为新起点，问界将继续长期全系搭载宁德时代电池。