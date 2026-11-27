IT之家 11 月 27 日消息，X 平台消息人士 @jaykihn0 今日对 Intel（英特尔）的 "Razor Lake AX" 处理器进行了补充爆料，指出在此前广泛提及的 "MoP"（封装上内存）版本外，另一个 "MoB"（主板上内存）版本也可能会面世。

消息人士透露，"MoB" 版的 "Razor Lake AX" 是一条与 "MoP" 版并行的产品线，仍处于产品定义阶段。其支持双倍的最大内存容量；且有可能搭载 2 个 8P+16E 计算芯粒，提供最大 52 核的 CPU 配置。该产品线很可能不会在移动端提供。

据称，"Razor Lake AX" 的官方内存容量支持为 "MoP" 版 96GB / "MoB" 版 192GB；非官方的上限分别是 128GB / 256GB；但由于内存供应的限制，实际或仅能做到 64GB / 128GB。

此外，"Razor Lake AX" 的 "MoP" 版本预计 2027Q3 量产。桌面端的 "Razor Lake S 12Xe"（基于 "Nova Lake" 架构）将于 2028Q1 发布，新架构的“正代”"Razor Lake S" 会晚上一些。

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