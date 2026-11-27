IT之家 11 月 27 日消息，在今日的 2026 广州车展上，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏与小鹏人形机器人 IRON 共同巡展。

据新浪科技报道，何小鹏表示：“我觉得汽车行业在 2024 年-2030 年之间是一个耐久战，一定会持续的上上下下。但是我们的生态产品机器人 IRON，在量产之后的一年应该就会有好的盈利，因为它踩在小鹏的肩膀上。小鹏汽车明年、后年，无论是销量还是利润都会超出大家的期望。”

作为参考，2026 年 10 月，小鹏集团共交付新车 50,237 台，环比增长 22%，同比增长 20%，创单月交付量历史新高。

小鹏集团 2026 财年第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）营收 242.8 亿元，同比增长 19.1%。

IT之家注意到，小鹏 IRON 机器人在 2026 广州车展首次上岗，多台机器人在现场接待、导购、导览，用户可以直接和 IRON 近距离互动。

据介绍，小鹏 IRON 正在进入上市准备的最后阶段，计划 2027 年 1 月进入硬件量产，2027 年第二季度正式对外发布。

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