IT之家 11 月 27 日消息，华为在 11 月 24 日的 Mate X8 及全场景新品发布会上为 MateBook Fold 推出非凡大师“瑞红配色款”。该版本机型配备 32GB RAM 和 2TB 存储空间，定价为 29999 元，于今日正式发售。

据介绍，华为 MateBook Fold 非凡大师“瑞红配色款”将东方传统色彩与锦瑞结纹样融入机身设计，结合机身的金属元素与素皮材质，可营造更加沉稳、耐看的视觉效果。

该机背面采用“锦瑞结”设计，官方称“锦瑞结”并非简单平面印在机身表面的装饰图案，而是利用了不同深度的压纹结构实现立体纹样层次，同时利用光哑差处理，让锦瑞结区域在侧光下呈现柔和反光，周围的底纹则保持哑光质感。

此外，华为 MateBook Fold 非凡大师“瑞红配色款”提供了呼应机身配色的全新壁纸，用户还可以通过主题 App 选择不同风格的主题，或设置动态壁纸。

规格方面，该机配备 18 英寸双层 OLED 折叠屏，展开状态下机身薄至 7.3mm，闭合状态下薄至 14.9mm，重量轻至 1.16kg，搭载 HarmonyOS 7 。

华为 Mate X8 及全场景新品发布会专题

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