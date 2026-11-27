IT之家 11 月 27 日消息，AOC 今日在其官网上线了 AG277UX2 显示器。该型号允许 3× 双模切换，支持 UHD 160/162Hz 与 FHD 480/485Hz（IT之家注：每组中的较高数值为超频后表现）。
AG277UX2 基于 27" Fast IPS 面板；获得 VESA DisplayHDR 400 认证，SDR 亮度 350nits、HDR 峰值亮度 450nits，静态对比度 1200:1；灰阶 (GtG) 响应时间低至 0.5ms；色域 100% sRGB / 95% DCI-P3，sRGB 下色偏 ΔE＜1；支持硬件低蓝光、可变刷新率。
其提供 2 个 HDMI 2.1 (FRL6)、1 个 DisplayPort 1.4、1 个 USB-C（支持 DisplayPort Alt）、1 个 3.5mm 音频输出插孔；集成 USB Hub，具备 1 个 USB-B 上行、3 个 USB-A 5Gbps 下行；内置电源。
此外，该显示器具备 Light FX 音乐律动炫彩氛围灯、伸缩式耳机挂钩；原装支架支持俯仰、旋转、高低、横竖调节，兼容 100×100 (mm) VESA 壁挂规范。