IT之家 11 月 27 日消息，网络安全公司 Push Security 发文，透露近日有黑客持续冒充知名企业，随机向受害者发送所谓“线上研讨会”或“付费专家访谈”邀请函钓鱼邮件，诱骗受害者提交账号登录凭据。

根据 Push Security 报告，此次攻击活动冒充的企业包括埃森哲、可口可乐、Culver's、Google Cloud、Spotify、英伟达和 SpaceX 等。攻击者利用 SendGrid、Cvent、Mandrill 和 HireVue 等正规邮件发送及活动管理平台分发钓鱼链接，以此降低邮件被识别为恶意信息的概率。

IT之家参考报告列举的“山寨英伟达活动”典例获悉，攻击者通过 HireVue 发送钓鱼邮件，冒充 Google Cloud 邀请收件人参加一场“英伟达 AI 应用线上研讨会”，由于邮件确实通过 HireVue 的正规服务发送，其发件人地址并未表现出明显异常，容易让用户放松警惕。

用户在点击相应钓鱼邮件中的链接后，需要先完成 CAPTCHA 人机验证，随后会进入一个冒充邀请方企业的网页，其中会要求用户“使用 Google 账号登录”。一旦用户输入账号和密码，这些信息就会直接落入攻击者手中。

此外，Push Security 研究人员检索这些钓鱼邮件附带的网站，发现其中大部分具有隐藏的无障碍功能标签，因此推测攻击者可能借助 AI 编程助手开发了相应钓鱼工具包。

针对这类攻击，Push Security 建议用户谨慎对待来源不明的邀请函，收到相关邮件后，应当避免直接点击其中的链接，同时应主动核实邀请信息是否真实。