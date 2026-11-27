IT之家 11 月 27 日消息，据新浪电影今日报道，李小龙女儿李香凝在新加坡金狮大赏“人工智能时代下的华语电影”论坛上提到，近年越来越多人提出，是否可以用 AI 技术让李小龙的形象重返大银幕，她也一直在思考怎样应对是合适的。随后武贝导演透露，因为李小龙先生留下了大量清晰影像，他现在已经在与李香凝一起，探索一些用技术手段让李小龙先生在大银幕“复活”的可能性。

图源：Pexels

李香凝：“当某个东西 100% 由 AIGC 生成时，确实会让人觉得缺乏灵魂，缺失了某种生命力。我认为我们需要找到方法让人类与 AI 进行互动，打造出好的艺术作品。话虽如此，我认为那些仅仅想利用它来最大化利润的人缺乏长远的眼光。我们需要确保人的参与，这样我们才能继续与我们所创造的事物建立深层次的连接。

所以，这会是一个挑战。我能理解 AIGC 现在给了我一个机会，能让我再次在大银幕上看到我的父亲。但说实话，当我在银幕上看到他时，又觉得有点毛骨悚然。但我知道很多人很喜欢这种形式。所以，这就像是在走钢丝，对吧？利用这项新技术来继续传承我父亲的文化遗产，怎样的结合比例才是正确的？又不能任由其肆意发展，因为我父亲比任何人都更相信‘人’本身，相信自我和真实。作为一个人，他的目标之一就是让别人看到他时会说：‘看那个人，多真诚，多真实。’然而现在我们面对的却是一个不真实的东西。

所以对我来说，这无关利润。这是关于如何找到正确的方式去致敬我的父亲和他的遗产。如果人们过于关注利润，我们就会忘了‘人’本身，我认为这是一个错误。我没有答案，但我感谢你提出这个话题。”

延伸阅读 李小龙 1940 年 11 月 27 日出生于美国旧金山，1973 年 7 月 20 日在香港去世，年仅 32 岁。其代表作品包括《唐山大兄》《精武门》《猛龙过江》《龙争虎斗》等，其中《猛龙过江》由他自编自导自演。论坛举行的 11 月 27 日，恰是李小龙的 86 岁冥诞。 李香凝是李小龙的女儿。2008 年，她向环球电影公司购回了李小龙的影像权，并先后成立负责特许事务的李小龙企业公司（Bruce Lee Enterprises）以及负责影片制作的 Lee Way 媒体公司。此外，李小龙之子、李香凝的哥哥李国豪（Brandon Lee）也投身银幕，1993 年 4 月拍摄电影《乌鸦》（The Crow）时因道具枪意外中弹身亡，年仅 28 岁。 文章提到的金狮大赏（Golden Singa Awards）是新加坡面向华语电影设立的电影奖项，由导演武贝担任联合创始人，本届评审之一即为李香凝。据其官方信息，该奖项设 20 个类别，颁奖典礼于 2026 年 11 月 28 日在新加坡圣淘沙名胜世界会议中心举行，参评影片需为 2025 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间在影院或流媒体平台首映、时长超过 60 分钟、且至少 50% 对白为中文（含方言及手语）的华语电影。武贝（又名周文武贝）出生于上海，是导演、编剧、制片人，中国电影家协会会员，新加坡国际华语电影金狮大赏创始人，代表作有《绝命航班》《蒸发太平洋》《独家头条》等。 据论坛透露的信息，李香凝与武贝正共同开发运用 AIGC 工具“复活”李小龙的影视项目，目前体裁、平台及长度均未确定，但定位面向新时代年轻人，故事和世界观被形容为“极具颠覆性”。近年来已有多位已故或息影艺人的形象被以 AI 数字人形式“复活”或“复出”，例如王祖贤授权自己年轻时的形象用于全 AI 生成的短片《倩影》，吴启华授权 20 岁时的肖像用于 AI 影视，游本昌则将脸和声音交给 AI 拍摄微短剧。对于这一现象，演员梁朝伟曾公开表示不会授权 AI 生成表演，认为“AI 的表演没有灵魂”。

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