IT之家 11 月 27 日消息，市场监管总局今日宣布，近期，国家标准委修订发布《信息技术互联网内容无障碍可访问性技术要求与测试方法》国家标准，该标准将于 2027 年 2 月 1 日起正式实施。本次修订充分适配数字产业新形态、新场景，引领我国信息无障碍建设迈向精细化、体系化、国际化发展新阶段。

IT之家从公告获悉，本次修订充分参考了国际标准 ISO / IEC 40500׃2025《信息技术 W3C 互联网内容无障碍可访问性指南（WCAG 2.2）》，内容覆盖网页与移动应用全场景，贯穿政务、民生、消费等核心领域，通过统一技术标尺降低无障碍改造成本、提升无障碍建设质量，推动信息无障碍融入数字政府、数字社会建设全局。

标准围绕可感知性、可操作性、可理解性、兼容性四大核心维度完成技术升级：可感知性新增时基媒体专项要求，覆盖音视频描述、字幕、手语翻译等多元场景；可操作性补充键盘可访问相关要求，新增充足时长、可导航性等规则；可理解性与兼容性维度同步优化，新增可预测性、辅助输入等规则。

等级划分上，标准构建“基础级 — 强化级 — 拓展级”三级梯度体系，既可适配不同定位数字产品的建设需求，也为分阶段推进科技助残改造提供清晰路径。