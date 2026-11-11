禁止明示 / 暗示支持调秤作弊功能！市场监管总局就电子计价秤网络销售计量合规要求公开征求意见

在明确经营主体合规要求方面，压实网络销售经营主体全流程责任，围绕电子计价秤网络经营准入门槛、进货管控、产品硬件性能、售后维修等关键环节划定合规标尺，把型式批准、防作弊、溯源管理等硬性要求落实到网络销售各环节，管住产品来源与质量，同时划清营销宣传、维修服务领域的行为边界，禁止明示或暗示产品具备调秤作弊功能，防范违规电子计价秤通过网络隐蔽交易流入使用环节，督促网络销售经营主体建立常态化计量合规管理机制。