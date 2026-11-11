禁止明示 / 暗示支持调秤作弊功能！市场监管总局就电子计价秤网络销售计量合规要求公开征求意见

IT之家 11 月 11 日消息，据央视新闻今日报道，为落实网络销售电子计价秤经营商户和网络平台计量管理主体责任，规范电子计价秤网络销售经营活动，市场监管总局就《电子计价秤网络销售计量合规要求（征求意见稿）》面向社会公开征求意见。
意见征集时间为 2026 年 11 月 11 日至 12 月 10 日。
在明确经营主体合规要求方面，压实网络销售经营主体全流程责任，围绕电子计价秤网络经营准入门槛、进货管控、产品硬件性能、售后维修等关键环节划定合规标尺，把型式批准、防作弊、溯源管理等硬性要求落实到网络销售各环节，管住产品来源与质量，同时划清营销宣传、维修服务领域的行为边界，禁止明示或暗示产品具备调秤作弊功能，防范违规电子计价秤通过网络隐蔽交易流入使用环节，督促网络销售经营主体建立常态化计量合规管理机制。
在明确网络交易平台主体义务方面，充分发挥网络交易平台前端治理效能，把计量合规要求融入平台入驻审核、日常监测、风险处置全流程之中，依托技术筛查结合人工巡检的方式，建立作弊关键词拦截纠错复核机制，及时排查清理电子计价秤不良和误导性宣传信息，及早识别处置网络销售电子计价秤各类计量风险，筑牢线上销售电子计价秤计量风险第一道防线。
参考IT之家此前报道，市场监管总局在今年 9 月举行的三季度例行发布会上分享：共检查电子计价秤 124.6 万台，查处不合格秤 8544 台、计量违法案件 6096 件。
另外，9 月公布的数据显示，全国存量电子计价秤达 433 万台，涉及 257.08 万家经营主体，30160 家集贸市场，205 家电子计价秤生产企业，10174 家销售维修主体；试点三省在用电子计价秤 36.55 万台件，涉及集贸市场 2968 家，经营商户 26.22 万户。
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