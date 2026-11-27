IT之家 11 月 27 日消息，长城汽车今日在广州车展发布 Hi-HEV 混动架构，官方称其为“全球首个量产大电量真智能 HEV 架构”，首搭车型魏牌高山 8 已量产落地。

官方介绍称，Hi-HEV 全称为 Hyper-Intelligent HEV（超级智能 HEV），以归元全动力技术为底座，主打智慧动力、智享空间、智能安全，目标是打破 “燃油、HEV 车型与智能化无缘” 的固有认知。

据官方公布信息，Hi-HEV 的电池容量比普通 HEV 高 2-3 倍，放电功率高 3.5 倍，最大放电功率超过 250kW，三擎协同下零百加速达到 5 秒级，官方称比同级 HEV 至少快 2.4 秒。

官方称，该架构行业首发 AI 动力算法，可对前方 400m 路况进行实时预测，实现燃油与电能的精准分配；首搭车型魏牌高山 8 HEV 综合油耗低至 6L 级。能量回收方面，官方称刹车寿命提升 2.5-3 倍。

座舱方面，Hi-HEV 搭载 Coffee AIOS 4，支持吸顶屏与座椅按摩，并提供 220V/2.2kW 外放电，行车与原地均可补电。官方称，这是国内量产 HEV 中唯一原厂 220V/2.2kW 外放电。

安全方面，该架构搭载 iTVC 2.0 系统，毫秒级调配动力；电池减重 218kg，架构吸能空间提升，官方称碰撞能量降低 15%。

IT之家此前报道，首搭车型魏牌高山 8 HEV 上市发布会定档 10 月 26 日，预订价 27.58 万元起。该车长宽高为 5280mm、1960mm、1900mm，轴距 3145mm，提供 7 种配色；搭载 Coffee Pilot 3 辅助驾驶系统，全车配备 27 个高精传感器与 192 线激光雷达。

动力上，魏牌高山 8 HEV 采用 2.0T 混动专用发动机搭配前后双电机，系统最大功率 322kW、最大扭矩 782N・m，零百加速 5.9 秒，WLTC 综合工况油耗 6.92L/100km。

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