IT之家 11 月 27 日消息，在 2026 广州车展上，小鹏汽车公布 MONA 系列市场数据：全系累计交付量突破 40 万辆，平均月交付量接近 1.5 万辆。

此外，MONA L03 海外订单已突破 3.4 万辆，并在欧洲、亚太、中东和拉美等地区同步交付。MONA L05 即将开启海外上市，预计今年 12 月登陆泰国，明年 1 月于布鲁塞尔车展开启全欧上市。

据IT之家此前报道，2024 年 4 月 25 日，小鹏汽车公布全新品牌 MONA，寓意 Made Of New AI，定位全球 AI 智驾汽车普及者。

2024 年 8 月 27 日，小鹏 MONA M03 上市，售价 11.98 万元起；同月 30 日开启首批交付。

延伸阅读

目前 MONA 系列已形成三款车型的产品矩阵：MONA M03 为智能纯电掀背轿跑，MONA L03 是小鹏 MONA 系列首款全球车型（SUV），MONA L05 则定位为智能时尚大五座 SUV。

国内销量方面，MONA L03 于 2026 年 10 月拿下 10 万元以上纯电 SUV 销量冠军。MONA L03 于 2026 年 7 月 16 日在德国慕尼黑全球上市，面向全球 65 个国家开启销售，国内市场起售价 12.38 万元，提供纯电及超级增程两种动力版本。

MONA L05 于 2026 年 10 月 15 日在广州开启中国预售，预售价 16.98 万元起，提供纯电和超级增程两种动力形式；正式上市后限时价 13.98 万元起。

海外市场方面，MONA L03 自 2026 年 7 月慕尼黑上市以来，已陆续进入法国、荷兰、意大利等欧洲市场，截至 2026 年 9 月底欧洲订单突破 1.2 万辆；同年 11 月，MONA L03 与 G9L 一同在英国上市，MONA L03 英国起售价为 32990 英镑。

此外，在 2026 广州车展上，MONA L05 和 MONA L03 还首次线下展示了全新新月银 ROAM 套装，该套装将赛博朋克元素与车辆外观相结合，以强化车型的个性化视觉效果。