IT之家 11 月 27 日消息，2026 广州车展期间，雷克萨斯全新纯电三排座 SUV—— 全新 TZ 迎来了中国首秀。

根据介绍，全新 TZ 延续“硬朗简约”设计哲学，以一体化纺锤形车身搭配富有建筑感的几何线条，配有双 L 标志性灯组与前脸发光 Logo。

该车基于专属纯电平台打造，拥有 5100mm×1990mm×1705mm 的车身尺寸以及 3050mm 超长轴距。系统最大功率 300 千瓦，电池容量 95.82 千瓦时；前后动力均为 167 千瓦，轮毂尺寸 20/22 英寸。

IT之家从官方介绍获悉，研发团队对全新 TZ 的性能进行了细致优化，让车辆反馈极为自然，同驾驶者意图精准契合，带来沉稳、细腻的驾驶质感。雷克萨斯更宣称，这份质感“不是靠速成和堆料”，而是源于“岁月打磨的深厚调校”。

该车搭载 DIRECT 4 电子动态四驱可实时精准分配前后电机扭矩，动态后轮转向 DRS 则让 5.1 米的车身实现 5.4 米的最小转弯半径。后排舒适模式通过车辆动态的协同控制，有效抑制乘客的俯仰与晃动；驾驶者还可切换交互式模拟手动换挡系统 IMD，带有模拟手动换挡的反馈感以及 V10 声浪。

该车依托纯电平台与长轴距打造三排六座座舱，配有宽幅纤薄全景天幕、Mark Levinson 高级音响，以及联动灯光、香氛与空调的感官礼宾空间。

新车车内还采用隐藏式响应按键，融入简洁有序的座舱布局，功能图标靠近即亮，配合清晰的实体按压反馈，在简约美学与实用功能之间取得平衡。

全新 TZ 预计于 2027 年第一季度在中国市场上市。此外，2027 年专门面向中国市场、由雷克萨斯上海工厂现地研发的首款国产纯电车型将正式推出。

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