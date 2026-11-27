IT之家 11 月 27 日消息，据首尔经济日报 11 月 26 日报道，三星电子已开发出 500 层以上 NAND 闪存，计划最早于明年实现商用，并计划于明年 2 月在美国旧金山举行的 ISSCC 2027 上发布相关研究成果。

报道称，与 400 层产品相比，该产品的单颗存储容量由 1Tb 提升至 1.5Tb，增幅 50%；单位面积存储密度由 28Gb / mm² 提升至 42Gb / mm²；每引脚数据输入输出速度由 5.6Gbps 提升至 6.8Gbps，提升 21.4%。在单颗制造成本不变的前提下，单位容量生产成本理论上可下降约 33%。

该产品预计为三星第 11 代（V11）NAND。三星 2022 年量产 236 层的第八代（V8）产品，2024 年量产 286 层的第九代（V9）产品，今年上半年跳过 300 层段，直接量产 400 层的第十代（V10）产品。若明年推出 500 层产品，其 NAND 层数将在五年内翻倍以上。

报道提到，三星已在平泽 P2、P3、P4 工厂产线对 V11 进行提前评估，今年初启动试产，并同步开发包括 576 层在内的多个不同层数产品，目前良率已提升至约 30%。

竞争对手方面，SK 海力士正在量产 321 层 NAND，并计划明年初量产采用 375 层 NAND 的企业级固态硬盘（eSSD）；美光的目标是明年下半年量产 400 层以上 NAND。

报道援引 Counterpoint Research 数据称，今年第二季度 eSSD 已占 NAND 出货容量（按存储容量计）的 48%，高于去年同期的 26%。同期三星 NAND 收入份额为 28%，低于一年前的 31%，长江存储的份额则由 11% 升至 14%。

价格方面，128Gb MLC 通用 NAND 平均合约价已从去年 12 月底的 5.74 美元（IT之家注：现汇率约合 38.3 元人民币）涨至今年 9 月底的 30.61 美元（现汇率约合 204.3 元人民币），10 月起涨势停止，部分现货价格近期跌幅超过 20%。TrendForce 预计，明年全球 NAND 供给按容量计将增长 25%-30%，第一季度合约价环比最多下跌 5%。