IT之家 11 月 27 日消息，科技媒体 sammyguru 昨日（11 月 26 日）发布博文，报道称距离三星发布 Galaxy S27 Pro、Galaxy S27 Ultra 还有约 2 个月时间（预估 2027 年 1 月发布），相关零部件已提前现身网络，涵盖充电接口小板、主板排线等。

目前曝光的两款充电接口板上分别印有 SM-S957B 和 SM-S958B 的型号标识，前者据称对应 Galaxy S27 Pro，后者对应 Galaxy S27 Ultra。此外，S27 Ultra 的主板排线上还出现了面向美国运营商的型号，以及“MAIN”“SUB”“USB”等接口标注。IT之家附上相关图片如下：

目前曝光的信息来看，Galaxy S27 系列可能包含四款机型，分别是 Galaxy S27、S27+、S27 Pro 和 S27 Ultra。其中，标准版和 S27+ 预计延续三星一贯的竖排摄像头布局，而定位更高的 S27 Pro 和 S27 Ultra 则可能采用重新设计的矩形摄像头模组。

在硬件层面，三星可能为 Galaxy S27 系列带来更大的电池容量、内置 Qi2 无线充电支持，以及更强的芯片性能。不过，传闻也指出，部分影像配置可能面临取舍，例如 Galaxy S27 Ultra 或将取消激光自动对焦和 3 倍长焦镜头。