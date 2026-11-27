IT之家 11 月 27 日消息，2026 广州车展今日开幕，上汽大通 27 款大家 7 上市，权益价 16.98 万元起，定位“品质出行豪华 MPV”。

IT之家从官方介绍获悉，该车轴距为 2975mm，轴长比 61%、内外宽比 82%。新车提供多种座椅布局，其中 2+2+3 七座布局兼顾载客与商务接待；二排腿部空间 947mm、三排 761mm，第三排支持滑动与放倒，滑轨行程总计 145mm，满员状态下后备箱仍可容纳 4 个 20 寸行李箱。车辆配备双侧 710mm 大开度电动侧滑门。

座舱方面，27 款大家 7 采用 Quapact 多连杆独立悬架，全车提供 7 个 Type A/C 充电口、12 处杯托；前排配备分区自动空调，后排配备独立冷暖空调，并采用双层隔音玻璃与立体发泡座椅。

三电方面，新车搭载 85kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 续航至高 570km，配备液冷液热电池温控系统；直流快充从 0 充至 80% 需 36 分钟。

动力方面，第二代多层 Hair-Pin 绕组永磁同步电机可输出 180kW、350N・m。原厂提供 5 年 / 60 万公里电池质保，营运车辆可延保至 8 年 / 60 万公里。

安全方面，该车按“全球双五星安全碰撞标准”设计，高强度钢占比超 80%，车身扭转刚度达 28050N・m/deg；2.89 米侧气帘覆盖 97% 轴距。此外，车辆配备十项 ADAS 驾驶辅助功能。

价格与权益方面，购车可享万元上市现金优惠、万元置换或增购补贴，至高综合优惠 2.5 万元，优惠后权益价 16.98 万元起。

第二十四届广州国际汽车展览会专题