IT之家 11 月 28 日消息，《金融时报》昨日（11 月 27 日）发布博文，报道称在苹果公司提起的商业秘密诉讼中，OpenAI 公司已经提出反诉，指控苹果自身窃取了 OpenAI 的商业秘密，并涉嫌胁迫和威胁同时为两家公司供货的供应商。

苹果公司于 2026 年 7 月起诉 OpenAI，称前员工 Tang Tan 和 Chang Liu 离职后，将商业秘密带到了 OpenAI。

OpenAI 在反诉中称，一名员工曾从苹果跳槽至 OpenAI，工作六个月后又返回苹果，并通过个人账户带回了一款 OpenAI 硬件设备的详细资料。这些资料据称包括图片、工程信息、供应商详情、制造数据，以及外观涂层和密封剂标准。该说法早在 10 月就已在法院文件中披露。

在反竞争方面，OpenAI 指责苹果利用规模优势阻碍对手，在 OpenAI 筹备发售 AI 设备之际，“胁迫和威胁”现有及潜在供应商，并称这是“不择手段地进行不公平竞争”，涉及多种非法、不公平和侵权行为。

此外，OpenAI 认为苹果起诉的真实目的是阻止员工被挖走，并称苹果曾鼓励员工把公司文件存放在个人设备和云存储账户中，让员工陷入“加州旅馆”式的陷阱。

IT之家注：“加州旅馆”式的陷阱，指的是一种只进不出、一旦进入就很难脱身的处境。这个说法来自老鹰乐队（Eagles）的名曲《Hotel California》。歌里有一句大意是：你随时可以退房，却永远无法离开。这句歌词常被用来比喻这类困境。

在这起反诉官司中，OpenAI 主张认为苹果鼓励员工把公司文件存放在个人设备和云存储账户中。员工一旦这样做，就会被卷入“带走机密”的嫌疑，离职后也难以洗清。OpenAI 因此认为，苹果起诉的真实目的不是真心保护商业机密，更大的目的是阻止员工被挖走。

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