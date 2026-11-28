IT之家 11 月 28 日消息，据韩媒 ChosunBiz 昨天（27 日）报道，SK 海力士员工的绩效奖金规模正迅速攀升。据估算，仅今年第三季度，公司计提的员工绩效奖金就折合人均 2.3 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 114.2 万元人民币）。

截至 9 月底，人均累计计提金额达到 5.02 亿韩元（现汇率约合 249.2 万元人民币）。如果全年营业利润符合证券机构的预测，人均奖金有望达到 7.85 亿韩元（现汇率约合 389.8 万元人民币）。

为了支付明年年初开始发放的奖金及其他款项，SK 海力士计提的应付薪酬也在 9 月底突破 15 万亿韩元（现汇率约合 744.75 亿元人民币）。

金融监督院电子公示系统 27 日披露的数据显示，截至第三季度末，SK 海力士应计薪酬余额达到 15.7635 万亿韩元（现汇率约合 782.66 亿元人民币），较 6 月底的 9.3631 万亿韩元（现汇率约合 464.88 亿元人民币）在短短三个月内增加约 6.4 万亿韩元（现汇率约合 317.76 亿元人民币）。

与去年 9 月底的 3.0469 万亿韩元（现汇率约合 151.28 亿元人民币）相比，这一数字同比增长 417.4%。

SK 海力士的绩效奖金分为两类：生产力激励奖金（PI）和利润分享奖金（PS）。

PI 与半年度生产目标挂钩，只要达到上半年或下半年的生产目标，员工便可根据相应期间的营业利润率，获得最高相当于一个月基本工资 150% 的奖金。

PS 直接与公司全年营业利润挂钩。

去年 9 月，SK 海力士劳资双方同意将年度营业利润的 10% 用于 PS，并取消原先相当于基本工资 1000% 的奖金上限。

今年第三季度，SK 海力士合并营业利润达到 83.3338 万亿韩元（现汇率约合 4,137.52 亿元人民币）。按照 10% 的分配比例，单季 PS 奖金池便达到 8.3334 万亿韩元（现汇率约合 413.75 亿元人民币）。以 6 月底的 36150 名员工计算，仅第三季度的税前 PS 奖金就相当于人均约 2.3 亿韩元（现汇率约合 114.2 万元人民币）。

相比之下，SK 海力士去年全年营业利润为 47.2063 万亿韩元（现汇率约合 2,343.79 亿元人民币）。今年仅第三季度计提的 PS 奖金，就达到去年全年 PS 奖金池约 4.5 万亿韩元（现汇率约合 223.43 亿元人民币）（不含 Solidigm 营业利润）的 1.9 倍。

FnGuide 汇总的证券机构预测显示，SK 海力士今年全年营业利润的一致预期为 283.7702 万亿韩元（现汇率约合 1.41 万亿元人民币）。若最终达到这一水平，员工人均 PS 奖金预计将达到约 7.85 亿韩元（现汇率约合 389.8 万元人民币）。

根据 SK 海力士 9 月与员工达成的协议，今年 PS 奖金的 80% 将在明年年初发放。其中，50% 以现金支付，30% 以股票支付，员工也可以自主选择领取更多股票。剩余 20% 全部以股票形式发放，分为两期，每期 10%，分别在一年后和两年后支付。

SK 海力士上月 28 日还宣布，将回购约 20 万亿韩元（现汇率约合 993 亿元人民币）的自家股票，其中约 10 万亿韩元（现汇率约合 496.5 亿元人民币）用于员工薪酬。