IT之家 11 月 28 日消息，据央视报道，今天上午，歼-35A 飞抵珠海金湾机场，将在第十六届中国国际航空航天博览会上首次以真机形式进入 1 号馆，面向观众进行近距离静态展示。

此前两届航展中，该机仅以飞行表演形式亮相，未开放地面近距离参观。

第十六届中国航展定于 12 月 7 日至 13 日在珠海举办，恰逢中国航展创办 30 周年。本届航展空军采取“飞行展示 + 地面静态展示”相结合的方式，歼-35A 同时出现在飞行展示名单与静态展区中，形成“空中飞、地面看”的双重展示安排。

歼-35A 由航空工业集团自主研制，为单座、双发、翼身融合布局的中型隐身多用途战斗机，配备双后掠外倾垂尾与全动平尾。

按官方定位，该机以制空作战为主、兼顾对面作战，主要承担夺取和保持制空权任务，可打击敌方三代 / 四代战斗机及陆海防空力量，拦截战斗机、轰炸机和巡航导弹等空中目标。

IT之家注：第五代战斗机通常指具备低可探测性（隐身）、超声速巡航、高度集成航电与 sensor fusion 能力的现役先进战机。

歼-35A 与珠海的渊源始于 2024 年。第十五届航展上，该机首次公开亮相并进行飞行展示，大半径滚转、大仰角爬升、接近垂直跃升等动作在低空完成，加力状态下尾喷口形成的马赫环被现场观众广泛记录。当时的展示以动态性能为主，观众与战机之间始终保持机场跑道的安全距离。

空军在本届航展中选派 33 型 60 余件装备参展，歼-35A 与歼-20A、歼-16、运-20B 等机型共同构成空中展示阵容，海军舰载型歼-35 也首次加入参展序列。

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