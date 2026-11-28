IT之家 11 月 28 日消息，迈从 Ace 68 GT 绯刃银新色今日发售，首发价 669 元。

这款键盘采用 68 配列紧凑布局，机身整体由全铝精工锻造，外壳提供阳极氧化与高分子喷涂两种工艺，配合机甲战舰美学设计与镂空机械风设计，银色机身搭配波尔多红撞色。

该产品定位赛事级全铝电竞磁轴键盘，同时也是《三角洲行动》烽火职业联赛指定键盘。

该键盘搭载迈从全自研天问方案，配备双核芯片，主频达 512MHz，支持 16K 回报率与 0.06ms 延迟，扫描率为 256K，配合赛级定制霍尔传感器与四层 PCB 设计，稳定性与抗干扰能力更强。

精度表现上，Ace 68 GT 实现全程稳 0.001mm，RT 调节范围覆盖 0.001-3.4mm，支持自适应动态校准 2.0、狂暴模式、死区保护等功能，可优化连续敲击体验，急停更快、连击更稳。

这款键盘搭载粉泰山磁轴 GT，该轴体全行程为 3.4±0.2mm，初始触发力 32±8gf，使用寿命达 1 亿次，适合追求舒适听感的用户；内部采用碳纤维定位板搭配 5 层大满贯填充，敲击手感更扎实抗晃。

此外，Ace 68 GT 配备 ARGB 战舰侧灯，支持约 1600 万色灯效、自研音乐律动 2.0 与神光同步 2.0；机身采用 45° 人体工学手托设计，配备外置 RT 按键，支持 3 套板载配置（通用 / 竞技 / 极限模式）一键切换，同时支持云板载配置导入与 RT Smart 15 档调节。

驱动层面，该键盘搭载全自研 M HUB 驱动，提供网页版与客户端两种形式，可统一管理迈从全系外设，支持按键宏、灯效、板载配置等自定义调节。IT之家附参数如下：

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