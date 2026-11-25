IT之家 11 月 25 日消息，ROG 夜魔 98 HE V2X 磁轴键盘于今日上架预售，京东定价为 2763 元，叠加国补后 2348.55 元，提供暗夜黑、月耀白两种配色可选。

这款键盘采用 98% 紧凑配列布局，宽度仅比标准 TKL 键盘多 1 厘米，在完整保留数字小键盘与全功能键的同时大幅缩减桌面占用；搭配延长式铝合金上盖设计，金属包裹面积更大，外观更统一精致。

键盘右上角搭载 1.47 英寸全彩 OLED 触控屏，可实时显示大写锁定状态、连接模式、剩余电量、多媒体信息、自定义动画以及 CPU 温度等系统参数；旁侧配备三向功能旋钮，可上下滚动、垂直按下，配合侧边功能切换按键，可快速调整音量、多媒体播放、RGB 灯效亮度、OLED 屏幕亮度、灯效模式等，也支持自定义触发行程、RT 灵敏度参数，无需进入驱动即可完成常用设置。

轴体方面，这款键盘搭载第二代 ROG HFX V2X 磁轴，采用火山口轴芯设计搭配 X 形稳定器，按键寿命高达 1 亿次，同时兼容十字轴与火山口键帽；配套升级的 ROG 霍尔传感器抗磁干扰能力更强，感应精度可达 0.01mm，支持 0.1-3.5mm 自定义触发行程调节，搭载 RT 快速触发功能，可在按键抬升瞬间复位，适配 FPS 游戏的急停反拉操作需求。

连接性方面，键盘支持 ROG SpeedNova 8K 无线技术，无需回报率加速器即可实现真无线 8000Hz 回报率，同时兼容蓝牙、有线 USB 连接，最多可匹配 5 台不同设备并丝滑切换；配备专属 Zone 竞技模式，可一键将常用游戏按键设置为 8000Hz 回报率、其他按键切换为智能省电模式，通过不同灯效即可快速区分当前模式。

手感方面，键盘采用全新张力式 Gasket 结构，相比传统压缩式 Gasket 拥有更大的弯曲变形空间，搭配六层消音结构（四层 PORON 垫、一层 IXPE 垫、一层硅胶垫），可有效吸收按键震动与空腔音，还可通过取出底层吸音棉调节 Gasket 手感软硬；支持全键热插拔，随附分离式人体工学硅胶掌托、PBT 双色注塑键帽、定制化 ROG 卫星轴、3 颗透明 ROG 主题键帽，支持 Aura Sync 神光同步灯效。

这款键盘还搭载奥创极速网页版驱动，无需下载安装客户端，通过浏览器访问对应页面即可完成按键自定义、触发点与死区设置、快速触发参数调整、灯效设置、固件升级等全部功能，实现无界操控。

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