IT之家 11 月 28 日消息，影石 Insta360 的新一代旗舰运动相机 Ace Pro 3 已定档 12 月 1 日晚 8 点在中国发布，官方预热主题为“定局已破”。

在发布会前，官方预热视频重点展示了对焦控制、背景虚化、可变光圈以及镜头或光学组件更换等功能，暗示该系列产品可能在影像系统方面迎来较大调整。

爆料者 Igor Bogdanov 分享的宣传资料显示，影石 Ace Pro 3 可能配备徕卡 Summicron 主摄（等效焦距 22mm）+ 超广角镜头（等效焦距 14mm）。新机还可能采用 1/1.1 英寸方形传感器，尺寸较 Ace Pro 2 的 1/1.3 英寸传感器有所增加。

此前，运动相机普遍采用固定焦点和超广角镜头设计。以现款 Ace Pro 2 为例，其官方规格显示，最近对焦距离为 37 厘米，采用 1/1.3 英寸传感器和 F2.6 固定光圈。Ace Pro 3 如果引入可变光圈和对焦控制，将进一步扩展近距离拍摄及景深控制能力。

泄露资料还提及 F1.77 至 F4.0 可变光圈、最高 8K 30fps 视频录制、5000 万像素照片、2.5 英寸 OLED 翻转屏、2250mAh 电池、50GB 机身存储以及 20 米裸机防水等配置。

此外，新机据称支持杜比视界视频录制和 10-bit I-Log 色彩模式，续航时间最长可达 5 小时。

镜头系统方面，相关爆料还提到了等效焦距 50mm 的长焦镜头、变形宽银幕镜头以及 ND 减光滤镜等配件。不过，目前尚不清楚这些光学组件究竟采用真正的可更换镜头设计，还是通过安装在机身前方的光学附件实现功能扩展。

作为对比，大疆 Osmo Action 6 已经支持 F2.0 至 F4.0 可变光圈，而 GoPro Mission 1 Pro ILS 则支持安装微型三分之四系统镜头，但采用手动对焦。如果 Insta360 能够将自动对焦与可更换镜头系统结合，Ace Pro 3 的拍摄控制方式将进一步接近传统相机。

泄露材料显示，Ace Pro 3 搭载一颗 5000 万像素、1/1.1 英寸方形传感器，面积较 Ace Pro 2 的 1/1.3 英寸传感器增加约 30%。该传感器由影石与索尼联合定制，宣称动态范围达到 14.5 stops。镜头首次在 Ace Pro 系列中引入 F1.77 至 F4.0 可变光圈，此前 Ace Pro 2 的光圈固定为 F2.6。

资料显示，其主摄拥有 22mm 等效焦距、90° 视角，对焦距离 0.3 米；另有一枚 14mm 等效超广角镜头可外接，视角扩展至 156 度，对焦距离缩短至 0.12 米。此外还有一枚 50mm“黄金人像”长焦附加镜头，支持 2 倍无损变焦。视频规格方面，8K 上限仍为 30 帧，但 4K 提升至 120 帧杜比视界录制，并支持 10-bit I-Log 色彩。

影石 Ace Pro 3 有望将采用前后双 OLED 屏幕：主屏 2.5 英寸可翻转，前屏 1.46 英寸用于自拍预览。

电池容量增至 2250mAh 硅碳负极电池，官方材料称续航提升 66%，支持 24 分钟充至 80%、38 分钟充满。

内置存储 50GB，裸机防水从 Ace Pro 2 的 12 米提升至 20 米（IPX8），配合潜水壳可达 60 米。裸机重量 161 克，加装超广角镜头后为 185 克。

与 Ace Pro 2 相比，Ace Pro 3 的变化集中在光学系统和主动散热之外的多个维度：传感器面积增大、光圈从固定 F2.6 变为可变 F1.77—F4.0、新增可附加镜头、电池容量提升约 25%、防水深度增加 60% 以上，并补上了内置存储。

相关阅读：