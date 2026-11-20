IT之家 11 月 20 日消息，影石官方宣布，即日起，影石 Insta360 旗下旗舰级无线麦克风 Mic Pro 与 AI 录音全向麦克风 Wave 完成免费固件升级，原生接入腾讯 WorkBuddy。

升级后，Mic Pro 的录音可直接进入 AI 工作流，影石的音频产品也从「记录工具」延伸为 AI 办公的语音入口。

影石方面称，Mic Pro 和 Wave 凭借专业拾音与 AI 降噪能力，帮助用户清晰捕捉真实工作场景中的声音。WorkBuddy 则进一步理解录音内容，调用 AI Agent 完成信息整理与任务处理。AI 不再局限于电脑中的文字输入，更能自然地参与现实世界的沟通与协作。

Mic Pro 定位为随身 AI 录音笔。用户长按录音键 2 秒即可唤起录音，无需提前开机；录音完成后，文件自动传输至 WorkBuddy 资料库，支持边录边传或先录后传。内置 32G 存储可留存 1600 小时音频。

录音进入资料库后可在多端同步查看，并自动完成文字稿转写与 AI 总结。用户还能就录音内容直接向 AI 追问，或把录音加入对话、下达任务。借助 AI 智能体，录音可跨会议汇总分析、提取待办并生成文档，让线下讨论、培训与个人备忘直接变成可执行的工作成果。

Wave 定位为桌面 AI 语音中枢，覆盖公司会议室与个人工位。升级后，Wave 菜单页新增 WorkBuddy 图标，绑定即可使用，无需打开电脑或其他终端。

用户对着 Wave 说出需求，即可唤起云端 WorkBuddy 任务，并在关键步骤授权；录音结束后一键生成纪要、待办与行动项，任务进展实时同步至云端，可在网页端、手机端和小程序查看完整对话。

据IT之家了解，Mic Pro 发射器（所有版本）与 Wave 个人版均可免费升级获得上述能力，用户可在 Insta360 App 的「我的 — 固件版本 —Insta360 Mic Pro」升级，再于 WorkBuddy 移动端连接设备；Wave 联网升级后，按菜单页图标指引绑定。