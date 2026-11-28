IT之家 11 月 28 日消息，科技媒体 Android Authority 昨日（11 月 27 日）发布博文，通过挖掘 One UI 9.5 首个 Beta 测试版代码，发现了关联“20271”的 36 项 Galaxy AI 功能，预估将成为 Galaxy S27 系列手机独占 AI 功能。

根据三星内部代码细节，三星 Galaxy S26 Ultra 的 Galaxy AI 内部版本号为“20263”，暂不满足运行上述 AI 功能的要求，但不排除在 Galaxy S27 系列发布后，将这些功能下放到 S26 系列的可能。

IT之家援引博文介绍，附上文中相关主要功能介绍如下：

图库与照片编辑

重新构图：用 AI 改变照片的拍摄角度，事后调整构图。

短视频：把静态照片转成短视频。

照片辅助提示建议：编辑时给出 AI 提示。

Restyle 风格包：新增照片风格。

生成贴纸按钮：直接生成贴纸。

相机与扫描

ProScan：支持页面展平和双页书籍扫描，适合拍书和文档。

专业模式监视器视图：给专业拍摄提供辅助画面。

拍摄建议：加入动态取景框。

Log 视频 LUT：新增“森林”和“水下”两款色彩预设。

选择、通话与安全

AI 选择：识别完整表格，可一键复制。

虚假来电检测：识别可疑来电。

第三方应用通话录音与诈骗检测：扩大适用范围。

谷歌诈骗检测：扩展到更多语言。

通话音频擦除：通话中去除不需要的声音。

输入与录音

键盘语音输入优化：提升语音转文字的效果。

录音机说话人分离：能区分重叠说话的人。

付费与版本限制