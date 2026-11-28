IT之家 11 月 28 日消息，当地时间 26 日，据《财富》杂志报道，托尼 · 法德尔透露，萨姆 · 奥尔特曼曾邀请苹果前设计主管乔纳森 · 艾夫为 OpenAI 打造一款实体设备，原因是 OpenAI 无法从运行其 AI 服务的 iPhone 中取得所需数据。

法德尔曾与艾夫在苹果共事，因被誉为“iPod 之父”以及参与创造 iPhone 而广为人知。他创办了 Build Collective，此前还创立过 Nest Labs。

法德尔认为，OpenAI 之所以执意开发独立硬件，是因为它需要获取现实物理世界的信息，而苹果出于隐私保护考虑，不愿向其开放 iPhone 中的这些数据。

他们必须自己开发产品，因为无法从手机中获取情境信息。为此，他们只能重新配备 GPS、麦克风、扬声器、摄像头、温度检测等各种功能，能想到的都得有，因为苹果不允许他们从手机中提取这些信息。 说到底，就是为了绕开苹果出于隐私保护而设置的种种限制。AI 掌握的情境信息越丰富，给出的答案就越好，用户也能更快得到答案。 苹果的各种产品掌握着你家中的全部情境信息，但这些数据你根本拿不到。出于隐私保护的限制，苹果不会把数据交给你。

不过，奥尔特曼此前曾表示，苹果的隐私政策并不是 OpenAI 开发新型硬件的出发点。被问及此事时，OpenAI 发言人提供了一段 YouTube 视频。视频中，奥尔特曼是如此解释的：

我们之所以想开发新型消费硬件，是因为我认为，这项技术需要一种全新的产品形态。 笔记本电脑和 iPhone 都是非常了不起的发明，堪称人类科技史上最伟大的创造之一。但在我看来，AI 目前受制于必须使用为人类而非 AI 设计的设备。看着 AI 熟练地操作电脑确实令人惊叹，但换个角度想，电脑耗费大量资源渲染一个供人观看的用户界面，再让 AI 读取屏幕上的内容，而不是直接获取数据，多少有些荒唐。

IT之家从报道中获悉，OpenAI 未来还希望把 ChatGPT 背后的部分计算任务从自家的云服务器转移到用户设备上。对于许多简单任务，AI 根本不需要依赖服务器集群来处理用户指令，笔记本电脑或手机本身的算力就足够了。

不过，要说服苹果开放庞大的 iOS 和 macOS 设备生态，让这些设备运行 OpenAI 的任务，恐怕并不容易。

法德尔进一步解释了 OpenAI 可能采取的方案：“他们也希望把计算任务转移到终端侧，但苹果并没有向他们开放这些资源。因此，他们打算推出一款配套设备，本质上就是一部去掉屏幕、保留各种传感器的精简版智能手机。设备通过 Wi-Fi 或蓝牙连接，再经由你的手机把数据传回网络，交由云端运行的 AI 智能体处理，也可以交给手机应用中的 AI 智能体。”

至于这款设备究竟会做成什么样子，法德尔猜测：“你可能听说过，他们打算做手机、吊坠、笔，甚至扬声器，因为他们真正想要的就是获取情境信息。”

▲ OpenAI 首款联名硬件 Codex Micro 键盘