IT之家 11 月 28 日消息，科技媒体 Android Headline 昨日（11 月 27 日）发布博文，报道称韩国研究人员发现铜铝氧化物（CuAlO₂）控制光线的效率远高于目前常用的石英材料，有望让 AR 眼镜关键部件半波片（half-wave plate）变薄至 120 分之一。

IT之家查询公开资料，在 AR 眼镜中，半波片负责调整光的偏振状态，让显示光线按设计路径传播并进入人眼。目前主流厂商都依赖该光学元件，调整偏振和引导光路，让进入眼睛的光更多，画面更亮。

在材质方面，半波片目前主要用石英制成。石英的双折射较弱，要达到半波相位差，就必须做得比较厚，因此会占用镜片和镜框的空间。

最新研究由韩国科学技术院（KAIST）、蔚山科学技术大学（UNIST）和釜山国立大学的研究人员发现，铜铝氧化物具有双折射特性，对紫光的双折射强度约为石英的 120 倍。在理想状态下，可以将半波片的厚度减薄至 120 分之一。据估算，用这种材料制成的半波片，厚度仅为 173 纳米，并且对可见光的损耗相对较小。

双折射是指光进入某些材料后，被分成两束偏振方向互相垂直的光，两束光的折射率不同。普通玻璃是各向同性的，各个方向的光学性质一致，折射率只有一个。双折射材料（如方解石、石英）的晶体结构是各向异性的，不同方向上原子排列不同，对光的“阻碍”也不同。

不过，这项成果仍处于早期阶段。研究团队目前只是在晶体中测量了材料特性，尚未制造出可用的半波片，也没有在眼镜中进行测试。下一步，团队需要制备薄而均匀的薄膜，降低光损耗，并证明实际光学元件能够正常工作。

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