IT之家 11 月 18 日消息，在昨晚的巴黎发布会上，小米 18 Pro 系列手机国际版正式发布，把背屏设计带向海外，售价 1,399 欧元（IT之家注：现汇率约合 10,278 元人民币）起。

小米 18 Pro（电池 6000mAh | 骁龙 8E6）

12GB+256GB 规格：1,399 欧元（现汇率约合 10,278 元人民币）；

12GB+512GB 规格：1,599 欧元（现汇率约合 11,748 元人民币）。

小米 18 Pro Max（电池 7050mAh | 骁龙 8EE6）

12GB+256GB 规格：1,599 欧元（现汇率约合 11,748 元人民币）；

12GB+512GB 规格：1,799 欧元（现汇率约合 13,217 元人民币）；

16GB+1TB 规格：2,099 欧元（现汇率约合 15,421 元人民币）。

据介绍，小米 18 Pro 系列国际版搭载迄今小米最先进影像系统，包括徕卡双 2 亿像素影像系统、徕卡光学和 AI 影像；搭载小米首款双 2 亿影像系统，主摄长焦均采用旗舰级 2 亿像素传感器，覆盖广阔焦段，实现接近光学相机的拍摄质感。

小米 18 Pro 系列国际版支持专属「传奇一瞬」模式，基于小米端侧 AI 影像大模型打造，依托原始影像数据，可复刻经典相机独有成像质感，提供传奇 CCD（复刻老式数码相机，影调更浓郁）、黑白胶片（模拟胶片画质影调，凝练光影层次）、当代经典（影调柔和清透，色彩克制写实）三种相机风格，还支持 35mm、75mm 光学虚化模拟效果。

小米 18 Pro 系列国际版同样搭载全新背屏，来电、消息、提醒直接在背屏显示；地图、音乐、航班、天气，翻转手机即可查看。系列新机支持把想法生成 AI 背屏应用卡，包括语言学习助手、运动计划、呼吸练习、小游戏等。

据IT之家此前报道，小米 18 Pro 系列手机国行版已于今年 9 月 23 日晚正式发布，搭载第六代骁龙 8 至尊版系列移动平台，后置徕卡 2 亿大底主摄 + 2 亿大底长焦，配备 AI 百变背屏，售价 5999 元起。

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