IT之家 11 月 28 日消息，科技媒体 Notebookcheck 今天（11 月 28 日）报道，微软内部的 XBOX GDK 近日被曝泄露，这一事件可能为《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）PC 版的民间移植工作提供新的助力。

IT之家注：XBOX GDK 是微软提供给游戏开发者的开发工具包，其中关联 Windows 游戏部分本就是公开的，但 XBOX 主机专用的文档和工具，微软只向签署保密协议的开发者提供，外界很难了解主机的底层运作方式。泄露之后，非官方的移植者可能更清楚游戏在 Series X/S 上如何调用硬件资源。

该媒体指出自 Cyberleek 发布完整的 XBOX 版《GTA 6》以来，民间 PC 移植工作进展迅速。而本次相关资料泄露后，移植团队或许能够解决兼容性和性能问题，从而进一步提高游戏帧率和画面表现。

该媒体称首个潜在受益点是着色器编译。微软 XBOX Series S|X 游戏依赖针对 RDNA 2 硬件的专用程序来正确渲染画面，此前负责移植的开发者只能靠猜测来生成这些着色器，而本次泄露后有望通过洞察着色器进一步优化游戏体验。此外，《GTA 6》即使在性能较弱的 Series S 上也展现了光线追踪效果，GDK 有望帮助移植版本在 Windows 平台上避免光追拖垮帧率。

障碍和挑战方面，微软主机采用统一内存设计，而 PC 的内存分属 CPU 和 GPU，移植项目必须模拟 Series S|X 分配资源的方式，内存管理仍是难题。另一方面，Take-Two 正试图阻止此类移植活动。