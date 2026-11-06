微软 Xbox 云游戏支持手机变身虚拟手柄：支持 iOS 和安卓，无需下载应用

IT之家 11 月 6 日消息，微软 Xbox 于当地时间 11 月 4 日宣布，为 Xbox Cloud Gaming 推出一项新功能，支持用户使用 iOS 或 Android 智能手机充当游戏手柄，在兼容智能电视上游玩云游戏时，无需额外连接实体手柄。

根据 Xbox 官方公告，该功能目前处于预览测试阶段，正在支持 Xbox Cloud Gaming 的国家和地区逐步推出。微软表示，用户可以通过手机浏览器加载虚拟游戏控制界面，无需额外下载手机应用。

使用时，用户需要在支持的智能电视上打开 Xbox 应用，进入「设置」中的「账户」，开启「预览功能」之后，在没有连接实体手柄的情况下启动游戏，电视屏幕便会显示使用手机作为控制器的选项。

用户选择该选项后，通过手机扫描电视显示的二维码，即可在手机浏览器中打开虚拟控制器界面。微软还表示，部分游戏将提供针对具体玩法定制的触控布局，以适应不同游戏的操作需求。

设备支持方面，这项功能适用于运行 Android 和 iOS 系统的手机，但微软暂未公布具体的系统版本要求；兼容的智能电视设备包括亚马逊 Fire TV Omni QLED 系列、运行 webOS 24 或更新版本的 LG 电视及显示器，以及搭载海信 VIDAA OS 9.6 或更新版本的电视。

IT之家注意到，微软还公布了 Xbox Nano Controller 的另一项测试功能 Cloud Connect。根据 Xbox 官方说明，该功能允许手柄通过 Wi-Fi 直连云服务器，而不是像传统方式那样通过蓝牙连接电视，再由电视转发。微软称，这种连接方式有望降低输入延迟，让游戏操作更加灵敏。

不过，Cloud Connect 目前仅面向美国用户开放预览，支持设备包括部分智能电视和网页端。用户需要通过 Android 版 Xbox Beta 应用或 PC 版 Xbox Accessories 应用完成手柄设置，其中通过 PC 应用设置还需要加入 Xbox Insider 计划。