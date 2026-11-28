IT之家 11 月 28 日消息，据央视新闻 11 月 28 日报道，北京市西城区一位市民在社交平台咨询炒股时被诈骗分子盯上，后被诱导以手机 NFC 贴卡方式转账，实际损失 15.8 万元。

报道称，为规避侦查、掩盖作案痕迹，诈骗分子没有使用主流聊天软件，而是诱导当事人下载一款小众阅读类 App 作为专属联络工具，并将其拉入所谓“证券内部拉升交流群”。群内不断发布虚假盈利截图、收益晒单，营造全员盈利、手握内幕消息的假象。

随后，骗子发送陌生链接，诱导当事人下载名为“YH 天王星”的虚假炒股平台，声称是券商内部专属交易系统，先以小额投入、小额返利和小额提现成功打消其防备。待其准备追加大额投资时，骗子以“转账额度受限、交易通道异常”为由，要求其购置全新安卓手机，称只有专用设备才能开通大额投资通道。

IT之家从报道获悉，骗子还谎称已为当事人向该平台缴纳 3000 元购机专款，并向其推送恶意软件 NexP3（NFC 划扣工具）的下载链接，借助手机 NFC 贴卡功能划扣银行卡内资金。当事人多次贴卡转账，直到申购新股后平台拒绝所有提现申请、交易通道被关停，才发现被骗。

北京市公安局西城刑侦支队申文静介绍，该案属于典型的升级版虚假投资理财诈骗，呈现三大新特点：

引流渠道更为隐蔽：借助生活化社交平台精准锁定有炒股意向的受害群体；

联络工具伪装性强：利用普通阅读类 App 充当沟通载体；

资金流转手段更加专业：诱导受害者单独购置设备、采用 NFC 贴卡转账。

北京反诈中心提醒，网络上所谓的“内幕荐股、稳赚投资”大多是骗局，这类虚假投资平台普遍具有“充值容易、提现无门”的特征。

目前，案件正在进一步侦办中。