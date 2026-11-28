IT之家 11 月 28 日消息，11 月 28 日，国内商业航天公司大航跃迁发布消息称，其自主研发的 150 吨级重复使用液氧甲烷火箭发动机 QY-11 完成燃气发生器挤压试车试验。

官方介绍称，本次试验全程采用自研“火石一号”控制系统完成发动机点火控制与试验流程管理，完成多工况点火，试验过程稳定，发动机工作参数符合预期，各项试验目标全部达成，为后续整机试车及重复使用飞行奠定基础。

官方称，燃气发生器率先点燃，驱动涡轮泵高速运转，为发动机建立推进剂输送能力，完成主燃烧室点火。

本次试验摸清了燃气发生器的性能边界与工作极限，验证了变工况下可靠点火、稳定燃烧、阀门动作与系统匹配能力，为高空启动、入轨与回收复用等多次点火场景提供支撑。

据官方公布信息，“火石一号”是大航跃迁自主研制的控制系统模块化、系列化平台，采用三模热备份冗余架构，集成飞行控制、发动机推力控制、时序控制与遥测采集等功能。本次挤压试车中，该平台直接承担多工况点火的时序编排与推力控制指令输出。

官方表示，把发动机的“心脏”和“大脑”同时握在自己手里，意味着动力系统核心控制链路不存在外部依赖，迭代节奏、问题归零与性能优化都可以在内部闭环完成。

随着半系统试车与整机试车节点临近，官方称将围绕低成本、高可靠、可复用继续推进 QY-11 的研制。

IT之家注意到，大航跃迁成立于 2024 年 2 月，是一家以“地面捕获 + 智能控制”为特色、专注中大型可重复使用运载火箭研发的科技企业。目前，大航跃迁已完成国内首个“筷子夹”回收塔架地面试验，研制出国内首款回收塔架控制器“小火石”并进行多次迭代。后续规划在海上搭建回收塔架平台，完成火箭回收。

据此前官方消息，国内首型“筷子夹”塔架回收可重复使用液体火箭“跃迁一号”将于 2027 年首飞。