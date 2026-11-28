添可芙万 Stretch Plus 高能版支持 25000Pa 劲吸，平躺 0 缠毛。

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此系列“超薄旋锋版”无线洗地机 2024 年 7 月上市，官方定价 2990 元，主打“0 缠毛 + 85℃ 除菌速干”：点此查看上市新闻。

这款洗地机号称专注于解决“毛发缠绕”的痛点，滚刷头部设置了实时前置捕获防缠系统，同时采用清水箱下置设计。

此外，这款洗地机扭矩 45°，支持整机 180° 躺平清扫，续航 40 分钟，同时搭载了红蓝环智能识污系统，号称能够精准识别地面脏污情况，根据地面脏污不同自动调整吸力与出水大小。

该洗地机支持 2 分钟高温热水洗及 5 分钟高温全链速干，配合 720° 滚刷双旋，可保障在 5 分钟的时间内实现滚刷的快速深度自清洁。

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