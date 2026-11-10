25000Pa 大吸力 + 双重鲨齿防缠毛：石头“智净”超能版洗地机 564 元国补探新低

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石头“智净”超能版洗地机发售于 2026 年 10 月，首发价 799 元。

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提供 2 年整机质保，扫开箱码领延保服务，购机赠“抗菌滚刷 + 滤网套装”。

据介绍，石头“智净”超能版采用双重鲨齿防缠架构，搭载 141 根密集鲨齿，搭配 3mm 黄金齿长，在毛发抵达滚刷 1/4 处就主动拦截捕捉，经过咬合、捕捉、吸入、回收四步系统处理，实现 3000 根长发 0 缠绕。区别于钢齿、割毛梳齿方案，高分子鲨齿不会损伤滚刷刷毛，适配宠物掉毛、浴室湿发、卧室碎发等各类居家场景。

性能方面，石头“智净”超能版给到 25000Pa 顶配吸力，整机功率 400W，搭配 20N 对地压力、450 次 /min 高频擦地，可处理各类顽固污渍。32 孔活水喷淋均匀浸润滚刷；搭载大禹控水系统，水渍残留量大幅下降，实现速干零痕迹，地面光脚踩踏也不打滑。机身做到 12.5cm 超薄，支持 180° 躺平，依托 FlatReach®2.0 躺平洗地技术，搭配 5 重水气分离保护电机，能够深入床底、沙发底低矮死角，躺平清洁依旧保持完整吸力，不漏污。

自清洁与除菌能力同样到位，基站支持 95℃ 高温除菌自清洁，除菌率 99.99%，采用仿人手双向搓洗滚刷；提供极速 5 分钟、静音 30 分钟双模式烘干，静音烘干低至 48dB (A)，夜间清洁不扰眠。污水箱内置石头专研抗菌净味盾，可实现 14 天长效抑味，抑制箱内细菌滋生。整机取得 TÜV 南德母婴级认证，清水箱缓释银离子，滚刷、滤网全链路抗菌，地面除菌率 99.99%，守护萌宝、宠物家庭的地面卫生。

人机体验上，机器采用水箱下置设计，580g 轻盈手感，手部负重下降 25%，70° 灵动刷头搭配 NBR 减震后轮助推，推拉顺滑省力，老人小孩都可轻松操作。电池为 4000mAh 聚能软包电池，AI 电芯健康管理，支持 40 分钟水电同续航，可覆盖 300㎡大户型，配备自动、强力两档模式与智能语音提示，状态实时播报。

其它参数方面，整机尺寸 352mm*316mm*1162mm，主机重 4.2kg，清水箱 870mL，污水箱 720ml。

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