IT之家 11 月 28 日消息，麻辣车评官方微博今日发文称，在 2026 广州车展上，上汽奥迪营销事业部副总经理谢施奇接受媒体采访时表示，上汽奥迪对 Momenta 的要求最高 —— 既要智能，也要安全和操控；R7 因激光雷达、后轮转向、quattro 四驱及从中国场景定义底层架构而差异化。

谈到奥迪 E7X 车型，他表示目前新车带 R7 已经能够实现端到端、极限泊车可用；并已申请 L3 路测，法规允许后将首批落地，成为奥迪全球首个 L3 车型，也会是 Momenta 首发的 L3。

IT之家注意到，上汽奥迪 AUDI E7X 于今年 5 月上市，全系标配前双叉臂独立悬挂、奥迪助手，可选 6 种高定配色，售价 26.98 万元起。

奥迪 AUDI E7X 长宽高为 5049mm/1997mm/1710mm，轴距为 3060mm。奥迪首创星钻光刃，支持百万级像素 DLP 投影、8 种光毯动效，还配备 59 英寸中控屏、21.4 英寸 QD Mini LED 后排星空屏、智能四季冷暖箱、渐层律动氛围灯、二排中控大屏、96 颗 RGB LED 星空矩阵。

电池方面，该车搭载全新宁德时代 109 度大电池，提供 CLTC 751km 超长续航；全系标配 900V 高压平台，充电 10 分钟至高补能 429km。

据此前官方预告，AUDI E7X 计划于 12 月 OTA 推送升级 Momenta R7 世界模型。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。