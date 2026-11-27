IT之家 11 月 27 日消息，2026 广州车展今日开幕，梅赛德斯-奔驰公布辅助驾驶、AI 智能座舱更多消息。

据其介绍，梅赛德斯-奔驰是首批实现 Momenta R7 世界模型上车、首个实现“车位到车位”能力的豪华品牌。奔驰与 Momenta 共创的城区及高速领航辅助驾驶系统，融合世界模型与强化学习能力，场景能力提升 3 至 5 倍。

奔驰是 Momenta 合作车企中路测覆盖城市最多的品牌，数量远超行业标准，辅助驾驶体验安心可靠。针对燃油车型特性，奔驰对起步响应、水冷散热等进行特殊优化，确保“无论油电，都很智能”。

R7 世界模型“车位到车位”上车计划：

2026 年首批搭载车型包括全新奔驰纯电 GLC、纯电 CLA

2027 年将陆续搭载于更多燃油车型（全新长轴距 GLE、新一代 S 级轿车等）和纯电车型（全新纯电 C 级车等）

IT之家从官方介绍获悉，中国研发团队主导全新 AI 智能座舱，更好用、更高效、更聪明。全新设计的交互界面更直观、更符合中国用户习惯。系统界面刷新率提升至 60 帧 / 秒，语音助手最快 0.25 秒唤醒、0.8 秒执行车控指令，响应更迅速，交互无延迟。

最新的辅助驾驶与智能座舱科技目前已搭载于部分奔驰车型，并均将应用于后续燃油车型和纯电车型上，以及持续 OTA，实现“油电同智、常用常新”。

全新 AI 智能座舱上车计划：

2026 年首批搭载车型包括 2026 年款长轴距 E 级车、长轴距 GLC SUV

2027 年将通过 OTA 升级陆续搭载于更多燃油车型和纯电车型

第二十四届广州国际汽车展览会专题